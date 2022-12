Despiden con honores militares a suboficial Jesús Lacides Mosquera

Con honores militares será sepultado en Rionegro, Antioquia, el suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana, Jesús Lacides Mosquera.

La trágica muerte del suboficial Mosquera deja una imborrable cicatriz de tristeza en su familia. Entre lágrimas, Mildred Ortiz, su sobrina, habla de las cosas que ya no podrán ser por la ausencia de su allegado.

“No se va a llenar este vacío porque no lo voy a ver, en este momento sé que no lo voy a ver, sé que no va a estar ahí conmigo, no va a coger su diploma, no se va a graduar, no va a estar ahí, no va a ver crecer a su hijo, esos son vacíos que no los llena nada ni nadie”, dijo Ortiz.

El suboficial cursaba noveno semestre de derecho. En su memoria, Jesús Mosquera, su padre, pidió al Ministerio de Defensa y a las fuerzas militares, cambiar los protocolos de seguridad para las revistas aéreas.

“Lo que quiero es que se utilice el sacrificio de mi hijo para mejorar muchas condiciones, para mejorar las condiciones que este tipo de acciones, si se van a seguir utilizando la gente del pueblo se utilicen las medidas necesarias”, señaló Mosquera.

“Eso muestra, por ejemplo, una problemática de tipo racial y elitista en la fuerza pública colombiana, y ahí es a donde yo voy y tiene que mirarse y replantearse”, añadió.

Mosquera López fue velado en presencia de colegas, familiares y amigos, como Wilder López, quien lo recordará como un hombre firme.

“Una persona muy enérgica, con una actitud que instaba a hacer cada día lo mejor”, expresó.

A esta hora y con honores militares es despedido el suboficial Jesús Lacides Mosquera, uno de los militares muertos en accidente durante demostración aérea en Medellín #VocesySonidos pic.twitter.com/RG9IVxSv1t — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) August 13, 2019

