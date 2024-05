Romper relaciones con Israel en nada contribuye a la solución: Santos

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, se refirió a la decisión del Gobierno Petro de romper relaciones con Israel. Una medida que fue anunciada por parte del jefe de Estado durante las marchas del 1 de mayo, en Bogotá.

“El presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que la humanidad en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella; no puede ser, no puede volver y no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos”, aseguró Petro.



Santos, en un primer momento, se refirió a una de las últimas decisiones que tomó durante su Gobierno en términos de política exterior, asegurando que era una de las soluciones a este conflicto.

"En nuestro Gobierno reconocimos al estado Palestino porque Colombia siempre ha defendido la solución de los dos estados. Ese sigue siendo, y hoy más que nunca, el único camino para que israelíes y palestinos puedan convivir en paz", aseguró Santos por medio de su cuenta de X.

Por último, señaló que la política exterior del país debe buscar una solución pacífica a los diferentes conflictos.

"Romper relaciones con Israel para nada contribuye a esa solución y tiene consecuencias negativas para los colombianos. Nuestra política exterior debe siempre defender la solución pacífica de los conflictos" Juan Manuel Santos