Dos personas que hacen el amor no son foco de pandemia: dueño de motel en Cali

Los dueños de los moteles en Cali afirman que hay estigmatización en contra de sus negocios y piden que sean tenidos en cuenta para la reactivación económica que hay por cuenta del coronavirus.

Aseguran que tienen dispuestos protocolos de seguridad evitando aglomeraciones de más de seis personas en habitaciones o rumbas en sus instalaciones.

Publicidad

Esto se da luego que el pasado fin de semana las autoridades caleñas sorprendieran en el interior

de un motel del centro de la ciudad a 38 personas violando la cuarentena.

Vea aquí: Sorprenden a 38 personas en un motel de Cali durante la cuarentena

A su vez, indicaron que desde la Secretaría de Seguridad pedirán al departamento de Planeación Municipal el levantamiento del uso del suelo para los establecimientos que violen los decretos ya que aseguran que son “focos del desorden”.

Según Humberto Villegas, dueño de los moteles Condoricosas y Kiss Me, han sido víctimas de persecución y aseguró que “dos personas haciendo el amor no generan peligro si cumplen con las normas de bioseguridad”.

“Lo que tienen que hacer, en vez de estarnos amenazando, es dejar que trabajemos con protocolos de bioseguridad”, dijo Villegas.

Publicidad

“Obviamente que las rumbas y fiestas que son de más de seis personas quedan abolidas, pero señalar a una pareja que arrima sola a un motel, que quiere hacer el amor y decir que son foco de pandemia, eso no es así”, añadió.

Publicidad

A su vez, Villegas agregó que está al borde de la quiebra

y que ha tenido que despedir a algunos empleados.

Vea aquí: Videos: desmantelan rumba sexual de 20 hombres en una casa de Cali

“Me ha tocado recurrir a despidos y a otros de los empleados me ha tocado pagarles solamente la mitad del sueldo porque es que ya no aguanto más. Ya pienso en acudir a leyes de insolvencia, todos los empleados se tendrían que ir y me tocaría cerrar”, puntualizó el empresario.

Cabe resaltar que estos establecimientos siguen con restricción por orden del Gobierno Nacional y las personas que sean sorprendidas violando la cuarentena en estos sitios serán sancionados con una multa de 936.320 pesos.

Escuche el informe completo aquí:

Publicidad

Publicidad