Dramático testimonio de sobreviviente de derrumbe en Pereira

En la vía que conduce de Pereira a Marsella, en Risaralda, se registró en la mañana de este martes un derrumbe que dejó tres muertos y varios vehículos atrapados. Julián Silva, una de las personas que se salvó de morir en la tragedia, narró en BLU Radio lo acontencido.

“Venía con mi compañero, él iba conduciendo la moto. Yo de parrillero. Él desgraciadamente no corrió con la misma suerte que yo. Estoy en pie y él no. Es muy duro”, contó Silva visiblemente afectado.

“Eso no nos dio tiempo de reaccionar. No le dio tiempo a él de frenar ni nada. El alud de tierra lo tapó a él y yo no sé cómo salí de ahí. No tengo palabras para explicarlo.



