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Dueños de drones están advertidos por normativa: tienen que acogerse a estas medidas

La Aeronáutica Civil refuerza normas para drones con campaña que busca mayor control, reducir riesgos y garantizar seguridad en el espacio aéreo.

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