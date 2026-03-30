Dueños de drones están advertidos por normativa: tienen que acogerse a estas medidas

El incremento de dispositivos como drones en actividades recreativas, comerciales e industriales ha generado una alerta, razón por la cual la Aeronáutica Civil emprendió una estrategia llamada “Vuela Legal, Vuela Seguro”, una campaña que busca que los operadores entiendan que no solo es volar, sino que además se debe hacer bajo normas claras.

La iniciativa tiene un enfoque pedagógico. La autoridad aeronáutica quiere acercar el reglamento RAC 100 a la ciudadanía, con un lenguaje sencillo y fácil de entender, para que tanto aficionados como empresarios tengan claro lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio aéreo. La idea es reducir riesgos, evitar incidentes e incluso garantizar la seguridad de las personas, así como de las operaciones aéreas.



Normativa obliga a cumplir nuevas normas con drones

De acuerdo con lo señalado por la Aeronáutica Civil, existen condiciones que no se pueden omitir. Si bien muchas de estas normas ya existen, el énfasis ahora será más riguroso, especialmente en ciudades donde el uso se ha vuelto un tema recurrente.



No volar cerca de aeropuertos o zonas de operación aérea.

Evitar el sobrevuelo de aglomeraciones de personas.

Respetar los límites de altura entre 120 y 123 metros.

Mantener el dron siempre dentro del alcance visual.

Consultar el Visor Geográfico de UAS antes de cada operación.

Verificar si se requieren permisos o autorizaciones previas.

Cumplir con procesos de registro y certificación cuando aplique.

No poner en riesgo la fauna, los entornos naturales ni el espacio público.

Drones. Foto: Freepik.

“Vuela Legal, Vuela Seguro”: así funcionará la estrategia

La campaña será desarrollada durante todo el año con actividades presenciales y virtuales en varias regiones del país y está dirigida a autoridades locales, empresas, operadores y usuarios recreativos, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la normativa.

La Aeronáutica Civil advierte que el crecimiento en el uso de drones requiere mayor responsabilidad. Por ello, la estrategia busca que más personas se apropien de las reglas y asuman que el uso de estos equipos requiere mayor compromiso.



El aumento de drones en el país también ha llevado a reforzar los controles. En sectores como la vigilancia privada y otras actividades comerciales, se prevén ajustes que obligarán a cumplir con estándares más estrictos. La autoridad aeronáutica señala que operar un dron sin conocer la norma puede traer sanciones y poner en riesgo a terceros.