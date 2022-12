Duque le dice a Noruega que ataque del ELN fue un crimen internacional

El presidente Iván Duque aseguró este miércoles que su objetivo al pedir la extradición de los jefes del ELN que dialogaban en Cuba no busca una confrontación con el gobierno de la isla, sino hacer justicia frente al atentado con carro bomba con el que murieron asesinados 20 cadetes de la Policía en Bogotá.

“Nosotros no estamos en una confrontación con el Gobierno Cubano, yo he sido muy respetuoso en solicitarles a ellos que entreguen a las personas que están detrás de estos atentados.

Yo creo que lo lógico es que se haga justicia”, declaró Duque.

Vea también: Alias 'Raúl', el cabecilla del frente que planeó el atentado en la Escuela de Cadetes

Publicidad

Al mismo tiempo,

"Yo lo que le pido a ese gobierno [Noruega] y a todos los gobiernos, es que entiendan que lo que se presentó la semana pasada no es una discrepancia de posiciones, lo que se presentó es un crimen internacional que acabó con las vidas de muchos jóvenes indefensos, desarmados, que estaban preparándose para servir como policías de Colombia”, sostuvo.

“Espero que la comunidad internacional se solidarice con nosotros y lleve a que haya justicia. Colombia no se dejará amedrentar por ninguna organización terrorista”, añadió.

Conozca más: Paso a paso: así fue el atentado con carro bomba en la escuela de cadetes



El jefe de Estado destacó el respaldo de la ONU, Ecuador y Chile al condenar el acto terrorista.

"Me siento muy contento del respaldo del consejo de seguridad de Naciones Unidas, me siento muy contento del respaldo del Gobierno de Ecuador, también me siento muy contento del respaldo de Chile. Espero que la comunidad internacional nos siga rodeando en torno a la lucha contra el terrorismo", declaró.