Duque no me ha desautorizado: MinHacienda sobre eliminación régimen de prima media

Luego de que la ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijera en Mañanas BLU, el pasado martes, que el presidente Iván Duque no está de acuerdo con la propuesta de acabar con el régimen de prima media para las pensiones, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, desmintió tal declaración y aseguró en BLU Radio que el jefe de Estado no habría desautorizado su propuesta.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

"El presidente no me ha desautorizado, no me ha dicho que el considere que dentro de 30 años

va haber un regimén de prestación definida identica al que tenemos hoy, no, no me lo ha dicho", aseveró el ministro de Hacienda.

Lea también: Duque no apoya que se acabe el régimen de prima media para pensiones: MinTrabajo

"Yo creo que tenemos que pasar, gradual y respetuosamente, de un regimén en el cual el sistema pensional está basado en que hay muchos jóvenes y pocos viejos a uno en el que hay muchos viejos y pocos jóvenes. Hay que hacer esa transición, si no nos ponemos las pilas y trabajamos desde ya, vamos a encontrarnos con una situación pensional, incluso peor, que la que tenemos hoy en día que es crítica", explicó Carrasquilla en BLU Radio.

Ante lo anterior, el ministro de Hacienda sostuvo que se debe trabajar pensando en dos caminos, "no tocar los derechos adquiridos" e "ir pensando en cómo hacer sostenible el sistema pensional dentro de 20 o 30 años".

Escuche la entrevista en Mañanas BLU con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla:

Publicidad