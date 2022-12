Duque trabaja duro para controlar el narcotráfico: senador estadounidense Rick Scott

En entrevista con BLU Radio el senador por el estado de la Florida Rick Scott defendió al presidente Duque en su lucha contra el narcotráfico, habló de la reelección de Trump y manifestó su apoyo al TPS para los Venezolanos.

Scott es uno de los congresistas más influyentes ante la administración Trump sobre los temas de Colombia y Venezuela. Ante las críticas por el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, el senador Scott quien ha ido dos veces a Colombia en los últimos dos meses, dice que el presidente Duque "está trabajando duro contra el narcotráfico”, pero entiende que por decisión de la Corte Constitucional no se han podido reactivar las fumigaciones aéreas. Destaca que el presidente Duque está haciendo su mejor esfuerzo con la erradicación manual pero que es un proceso que cause pérdidas humanas y deja personas heridas. El Senador Scott fue de los primeros congresistas que salió en defensa del presidente Duque cuando Trump acusó al mandatario colombiano de no hacer nada para prevenir la producción de cocaína.

Publicidad

Le puede interesar: El Reino Unido apoya nuestra agenda para la implementación del acuerdo de paz: Duque

El senador Scott es de las figuras cercanas al presidente Trump y tendrá la responsabilidad de ayudar a mover la base republicana en la Florida durante la campaña a la reelección de 2020 que se lanza el Orlando, Florida.

Considera el senador que para la gente de la Florida, el empleo y la seguridad de la frontera son temas importantes para esta campaña electoral de 2020. “No entiendo por qué los demócratas no quieren colaborar con la frontera, pero le agradecemos a México por la ayuda”.

Sobre Venezuela, dice que está pendiente de que el Senado le de el apoyo al Estatuto de Protección Temporal para los Venezolanos conocido como TPS, el cual protege de la deportación a cerca de 140 mil venezolanos y les da un permito de trabajo hasta por 18 meses. La iniciativa ya pasó en la Cámara y el senador Scott espera que sus colegas del senado la aprueben también.

Publicidad

“La situación en Venezuela es terrible. Mi corazón está con las familias de Venezuela. Yo visité la frontera en Cúcuta y hay muchos niños que no tienen comida, agua, medicina. Es muy importante que los Estados Unidos y la comunidad internacional apoyen al presidente interino Juan Guaidó y que todos los países en democracia le pongan mas sanciones, a Maduro, Rusia y China.”

El senador Rick Scott fue gobernador por el estado de la Florida y debido a la importancia de la Florida para ganar las elecciones presidenciales, es de los más influyentes ante la administración sobre los temas que tienen que ver con Latinoamérica.

El senador estadounidense Rick Scott, calificó como positivos los avances en la lucha antidrogas adelantada por el presidente colombiano Iván Duque.

Publicidad

Lea también: Duque responde a quienes lo insultaron y lo llamaron asesino en Londres

“Es muy importante que los Estados Unidos y la comunidad internacional apoyen al presidente Duque y a Colombia”, indicó.

“El presidente Duque ha trabajado duro para controlar el narcotráfico”, señaló.

En entrevista con Mañanas BLU, el congresista se refirió a la campaña que busca la reelección de Donald Trump y la importancia de los electores en Florida para garantizar la permanencia del actual mandatario.

Publicidad

También aseguró que debe haber más presiones económicas contra Venezuela, Cuba, China e Irán.

Escuche aquí la entrevista completa con Rick Scott en Mañanas BLU