Edwin Besaile pide levantar suspensión en su contra por ‘cartel de la hemofilia’

La defensa del Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, quien irá a juicio por el presunto desfalco a la salud del departamento en el caso conocido como ‘cartel de la Hemofilia’, le pidió a la Procuraduría levantar la suspensión de seis meses que le impuso cuando fue vinculado al proceso.



La solicitud se da luego de que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera no enviar a la cárcel al Gobernador de Córdoba mientras se desarrolla el juicio en su contra, al establecer que no hay evidencia suficiente para considerarlo un peligro para la sociedad o una amenaza para el caso.



En enero, la Procuraduría impuso una suspensión provisional de tres meses contra Besaile y en abril prorrogó la sanción por tres meses más. Quiere decir, que dicha suspensión se cumpliría en junio, a menos que el Ministerio Público decida prorrogarla de nuevo o acoja la solicitud de levantarla.



La defensa de Besaile señala que la suspensión no es legítima, pues “no existen elementos, documentos ni testimonios que prueben razonablemente la eventual participación de Edwin Besaile en alguna conducta delictiva. En este sentido, adoptaremos las medidas que sean procedentes entre ellas la solicitud de la revocatoria de la prórroga de la suspensión provisional”.



Agregan que de ser necesario se interpondrá una acción de tutela para que la cabeza del departamento de Córdoba vuelva a ejercer sus funciones pues “es inocente de las acusaciones que se le hicieron”.



El actual mandatario de Córdoba enfrenta un proceso penal por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, cargos que no aceptó. Esto, por supuestamente haber girado más de 1.500 millones de pesos de recursos públicos para la atención de pacientes con hemofilia que en realidad nunca existieron.