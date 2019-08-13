En vivo
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Cartel hemofilia

Cartel hemofilia

  Cartel de la hemofilia: avanza en la Corte juicio contra exgobernadores de Córdoba por corrupción
    Cartel de la hemofilia: avanza en la Corte juicio contra exgobernadores de Córdoba por corrupción
    Judicial

    Cartel de la hemofilia: avanza en la Corte juicio contra exgobernadores de Córdoba por corrupción

    La Corte Suprema de Justicia instalará la audiencia preparatoria de juicio el próximo miércoles 12 de noviembre dentro del proceso penal que se adelanta contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile.

  Excongresista Musa Besaile
    Excongresista Musa Besaile
    Foto: JEP
    Judicial

    Musa Besaile, a prisión domiciliaria: tiene una condena de siete años

    El excongresista del partido de La U Musa Besaile fue condenado por alianzas con grupos paramilitares.

  Sara Piedrahita
    Sara Piedrahita
    Foto: Facebook Sara Piedrahita
    Judicial

    Por cartel de la hemofilia, Corte Suprema citó a indagación a exrepresentante Sara Piedrahita

    La Corte Suprema abrió investigación formal contra la exrepresentante por los supuestos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y por supuestamente financiar su campaña a la Cámara con recursos de la salud.

  Edwin Besaile / Foto: Procuraduría
    Edwin Besaile / Foto: Procuraduría
    Nación

    Edwin Besaile no aceptó cargos por cartel de la hemofilia

    Fiscalía sostiene que los recursos habrían sido utilizados en la financiación de campañas políticas.

  Abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez.
    Abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez.
    Foto: cortesía Cristian Garavito, archivo El Espectador
    Nación

    Sancionan al abogado Leonardo Pinilla, alias ‘El Porcino’, por corrupción en cartel de la hemofilia

    La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó al abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez, implicado en el denominado proceso 'cartel de la hemofilia'.

  Blu Radio
    Blu Radio
    Nación

    Fiscalía ocupa bienes por 100.000 millones de pesos a condenado por cartel de la hemofilia

    Los bienes son 41 inmuebles urbanos, 16 establecimientos de comercio, 6 vehículos y 5 sociedades.

  Blu Radio. Alejandro Lyons fue condenado a 5 años y 3 meses de cárcel por robo regalías / Foto: Gobernación de Córdoba
    Blu Radio. Alejandro Lyons fue condenado a 5 años y 3 meses de cárcel por robo regalías / Foto: Gobernación de Córdoba
    Nación

    Alejandro Lyons, a responder por $71.674 millones defraudados en cartel de la hemofilia: Contraloría

    La red delincuencial fue revelada en 2017 y su modus operandi se basó en ordenar pagos irregulares para supuestos gastos de salud de pacientes de hemofilia, pero que en realidad eran personas sanas.

  Foto: BLU Radio
    Foto: BLU Radio
    Judicial

    Procuraduría formula pliego de cargos a exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossain

    Esto dentro de la investigación por el cartel de la hemofilia.

  BLU Radio, Alejandro Lyons / foto: cordoba.gov.co
    BLU Radio, Alejandro Lyons / foto: cordoba.gov.co
    Judicial

    Lyons tiene 20 investigaciones en la Contraloría por más de $107.000 millones

    Aunque el exgobernador se libró de indemnizar al Estado en el proceso penal, aún tiene cuentas pendientes en el ente de control.

  BLU Radio, Alejandro Lyons / foto: cordoba.gov.co
    BLU Radio, Alejandro Lyons / foto: cordoba.gov.co
    Nación

    Alejandro Lyons no tendrá que indemnizar al Estado por cartel de la hemofilia

    Según la Corte Suprema de Justicia, el acuerdo del exgobernador con las autoridades no incluyó reparar el daño a las finanzas públicas.

