Blu Radio Cartel hemofilia
Cartel hemofilia
-
Cartel de la hemofilia: avanza en la Corte juicio contra exgobernadores de Córdoba por corrupción
La Corte Suprema de Justicia instalará la audiencia preparatoria de juicio el próximo miércoles 12 de noviembre dentro del proceso penal que se adelanta contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile.
-
Musa Besaile, a prisión domiciliaria: tiene una condena de siete años
El excongresista del partido de La U Musa Besaile fue condenado por alianzas con grupos paramilitares.
-
Por cartel de la hemofilia, Corte Suprema citó a indagación a exrepresentante Sara Piedrahita
La Corte Suprema abrió investigación formal contra la exrepresentante por los supuestos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y por supuestamente financiar su campaña a la Cámara con recursos de la salud.
-
Edwin Besaile no aceptó cargos por cartel de la hemofilia
Fiscalía sostiene que los recursos habrían sido utilizados en la financiación de campañas políticas.
-
Sancionan al abogado Leonardo Pinilla, alias ‘El Porcino’, por corrupción en cartel de la hemofilia
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó al abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez, implicado en el denominado proceso 'cartel de la hemofilia'.
-
Fiscalía ocupa bienes por 100.000 millones de pesos a condenado por cartel de la hemofilia
Los bienes son 41 inmuebles urbanos, 16 establecimientos de comercio, 6 vehículos y 5 sociedades.
-
Alejandro Lyons, a responder por $71.674 millones defraudados en cartel de la hemofilia: Contraloría
La red delincuencial fue revelada en 2017 y su modus operandi se basó en ordenar pagos irregulares para supuestos gastos de salud de pacientes de hemofilia, pero que en realidad eran personas sanas.
-
Procuraduría formula pliego de cargos a exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossain
Esto dentro de la investigación por el cartel de la hemofilia.
-
Lyons tiene 20 investigaciones en la Contraloría por más de $107.000 millones
Aunque el exgobernador se libró de indemnizar al Estado en el proceso penal, aún tiene cuentas pendientes en el ente de control.
-
Alejandro Lyons no tendrá que indemnizar al Estado por cartel de la hemofilia
Según la Corte Suprema de Justicia, el acuerdo del exgobernador con las autoridades no incluyó reparar el daño a las finanzas públicas.