EE.UU. admite que debería haber actuado más rápido frente al EI en Irak

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, reconoció hoy que Estados Unidos no actuó lo suficientemente rápido para armar a las fuerzas iraquíes ante la amenaza de los yihadistas del Estado Islámico (EI).



"Hemos determinado que nuestro ritmo para equipar a las fuerzas iraquíes ha procedido de manera muy lenta", explicó Carter en una audiencia del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes.



Además, Carter aseguró que están teniendo problemas para reclutar a un número suficiente de nuevos miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes, para entrenarlos y reforzar la lucha contra el EI.



Por ello, el Pentágono -señaló- ha decidido ahora acelerar el envío de armamento antitanque y otro tipo de equipamiento militar a los iraquíes, incluidos las milicias de las minorías suní y kurda.



El jefe del Pentágono rebajó significativamente el número de los militares iraquíes que esperan entrenar desde los 24.000 iniciales a los 7.000.



"El entrenamiento se debe reforzar y se deben realizar esfuerzos para incrementar el número de fuerzas suníes" en el Ejército iraquí, explicó Carter.



Estados Unidos considera que la incapacidad del Gobierno chiíta de Bagdad de mantener unas fuerzas armadas diversas y trabajar por la inclusión de las minorías suní y kurda está detrás de la desbandada protagonizada por el Ejército con el avance del EI hacia Mosul el verano pasado.



Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin Dempsey, se mostró contrario a enviar tropas de combate a Irak, como proponen algunos senadores republicanos, para poner al EI en retirada en ese país.



"No recomendaría poner tropas estadounidenses sobre el terreno simplemente para enderezar las fuerzas locales, si no les basta con la amenazas del EI, nada lo hará", aseveró.



Tras los avances del EI en Siria y Ramadi (Irak), el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció el envío de 450 soldados que se sumarán a los 3.100 que realizan en la actualidad labores de asesoramiento militar y entrenamiento.



EFE