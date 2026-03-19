Ejército incauta arsenal en Vichada perteneciente al ELN

En un golpe estratégico contra las estructuras criminales que operan en el oriente del país, el Ejército Nacional, en articulación con la Policía Nacional, logró la ubicación y el desmantelamiento de un importante depósito de armamento del ELN.

La operación se llevó acabo en la vereda Monserrate, jurisdicción del municipio de Puerto Carreño.

Gracias a labores de inteligencia militar del Batallón N.º 8, las tropas de la Vigésima Octava Brigada y el Gaula Militar Oriente llegaron hasta un punto estratégico, donde el grupo armado ocultaba el material de guerra destinado a fortalecer sus capacidades ofensivas en los departamentos de Arauca y Vichada.

De acuerdo con el reporte oficial, el material incautado fue:



• 4 fusiles de largo alcance calibre 7.62.

• Escopetas y proveedores.

• Más de 1.200 cartuchos de diversos calibres.

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• Explosivos de alto poder.

• Accesorios y piezas de repuesto para el mantenimiento de ametralladoras y fusiles.

Fuentes militares confirmaron que este armamento pertenecía al Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN.

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Con esta incautación, se logra frenar el avance logístico de esta estructura, limitando su capacidad para realizar acciones terroristas contra la infraestructura del Estado y, principalmente, contra la población civil de la región fronteriza.

"Este resultado representa un golpe directo a las intenciones criminales del ELN y contribuye decididamente al fortalecimiento de la seguridad en el oriente colombiano", aseguró el coronel Roberto Contreras, comandante de la Vigésima Octava Brigada.

El material bélico fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.