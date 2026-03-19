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Ejército incauta arsenal en Vichada perteneciente al ELN

La operación se llevó acabo en la vereda Monserrate, jurisdicción del municipio de Puerto Carreño.

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