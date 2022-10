Ejército se lavó las manos y me dejó solo: Restrepo sobre falsa desmovilización

Tras haber salido hace dos años y medio del país y permanecer en el exilio, habló por primera vez y para BLU Radio Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz del Gobierno de Álvaro Uribe, quien cuestionó el papel del Ejército en la desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc. ( Escuche: Siendo MinDefensa, Santos pidió a ELN dialogar con él y no conmigo: Restrepo ).

El exfuncionario, quien también aseguró que las acusaciones sobre la falsa desmovilización del frente guerrillero se cayeron porque no tenían sustento legal, expresó que nunca pediría la apertura de un proceso contra el general Mario Montoya por estos hechos, pero sí la emprendió contra el Ejército. ( Lea también: No estoy en la clandestinidad, desde 2012 tengo asilo político: Luis C. Restrepo ).

“Creo que el Ejército debió haber asumido públicamente una responsabilidad frente a esto y no lo hizo. Debieron aclarar si hubo un error de inteligencia. Internamente me daba cuenta que estaban tentados a reconocer que había un error de inteligencia, pero optaron por lavarse las manos y descargar la responsabilidad toda la responsabilidad sobre mí. Cuando se dieron cuenta que al que querían linchar era a mí me dejaron solo”, dijo el excomisionado. ( “Fiscalía ofreció beneficios para falsos desmovilizados": Luis C. Restrepo ).

