El Banco de Alimentos ha entregado 1.300 toneladas de ayuda tras el terremoto en Colombia

A un mes del terremoto con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, el Banco de Alimentos ha entregado 1.300 toneladas de ayuda humanitaria a más de 45 comunidades de los 5 departamentos afectados por las emergencias naturales.

Los departamentos que han concentrado el mayor volumen de entregas son Valle del Cauca, con 768 toneladas; Risaralda, con 205; Chocó, con 176 toneladas; Quindío, con 67, y finalmente Caldas, con 84 toneladas.

Las entregas en el departamento del Valle del Cauca se concentraron principalmente en Cali, Palmira, Buenaventura, Cartago y La Unión. Mientras que Risaralda recibió 20 entregas.

Una de las zonas más afectadas fue Chocó, y allí han llegado ayudas dirigidas a Quibdó, Istmina, San José del Palmar y Tadó, incluyendo comunidades rurales y resguardos indígenas.



“La ayuda no se ha limitado a Quibdó, Istmina, San José del Palmar y Tadó; también hemos llegado a comunidades rurales, resguardos indígenas y distintos sectores del departamento”, señaló el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.

Entre los elementos enviados se encuentran 33.665 mercados, 320 toneladas de abarrotes, 120 toneladas de agua, 24 toneladas de leche y 27 toneladas de frutas y verduras. Además, se han entregado kits de aseo, pañales, colchonetas, sábanas, cobijas, útiles escolares y alimento para mascotas.

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Para atender la emergencia, 40.550 personas han realizado donaciones en efectivo, mientras que 6.800 voluntarios han participado en las labores de recepción, clasificación y empaque de los productos, acumulando cerca de 36.000 horas de trabajo.

El Banco de Alimentos también mantiene otros frentes de atención, pues informan que hasta el momento ha enviado 538 toneladas de ayuda a Venezuela por el terremoto y, el 9 de septiembre, despachó 17 toneladas de agua hacia El Espinal e Ibagué para apoyar a las comunidades afectadas por los incendios en Tolima.

La entidad aseguró que continuará recibiendo ayudas mientras persistan las necesidades de las comunidades. Las personas que quieran realizar aportes pueden hacerlo a través de la página oficial del Banco de Alimentos de Bogotá o mediante la Llave Bre-B 0091677852.

Banco de Alimentos ha entregado 1.300 toneladas de ayuda. Foto: suministrada.