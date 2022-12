El cobro anual para evitar el ‘pico y placa’ sería de 4 millones de pesos: Peñalosa

El alcalde mayor calculó en hasta 4 millones de pesos la tarifa que tendrían “que pagar todos blindados particulares para no cumplir el pico y placa. A los ciudadanos les sale más económico pagar los 4 millones que blindarlo. Es una decisión opcional”.



Por otro lado, Peñalosa aseguró que esa medida se suma a la de cobrar por estacionar en vía pública y la de peajes en nuevas vías. “Todos los recursos que podamos recoger para hacer más y mejores vías, bienvenidos. Lo lógico es cobrar por estacionar en el espacio público. En una sociedad democrática, los usuarios deben pagar por el uso de las vías”. (Lea también: Concejo aprobó el Plan de Desarrollo Bogotá 2016 - 2020 )

Según el alcalde, estas medidas no atacan a los estratos más altos exclusivamente o penaliza al tenencia de carro. “Solo 15 de cada 100 ciudadanos se movilizan en automóvil, pero no porque sean ricos, pero sí por tener mayores ingresos. No es lógico quitarle recursos a la educación o a los parques para financiar esas vías”.



En cuanto a los peajes dentro de la ciudad, el mandatario explicó que no se impondrán en vías actuales y sí en nuevas principales o en ampliaciones: Autonorte, Carrera 7, Calle 13, la ALO, que será “la vía de más tráfico en Colombia en los próximos 100 años, tan ancha como la avenida El Dorado”.



“En el pasado, el Gobierno había instalado peajes alrededor de la ciudad, pero la plata se iba para hacer vías por fuera de la ella. Ahora será usado dentro de la cuidad”, dijo.

Con el Plan de Desarrollo aprobado, el alcalde aseguró que se hará posible la construcción de 75 canchas de futbol de pasto sintético, 150 mil viviendas, el gran circuito ambiental de 200 kilómetros de senderos “para que la gente disfrute de las orquídeas”, el rio Bogotá será descontaminado y será el eje de la ciudad.



Respecto al desarrollo del norte, Peñalosa aseguró que con o sin la reserva Reserva Van der Hammen, Bogotá logrará la construcción, “en el mejor de los caso, de 500 mil viviendas, generando más espacios y conectividad de los ciudadanos con los cerros y surcada por parques por donde vive la gente”. (Lea también: Peñalosa confirma que fundación de Venus Albeiro sí recibe dinero del Distrito )

“Se incluyeron recursos para las plantas de tratamiento, estamos pensando hacer aportes mayores para acelerar la descontaminación del rio Bogotá (…) Tenemos que planear la ciudad para no hacer chambonadas. Chía, Cajicá y Sopó está creciendo sin vías ni parques, eso no puede pasar en Bogotá”, dijo.



Respecto a las motos, el alcalde descartó restricciones, pero sí aseguró que será “más estricto en que cumplan las normas de tránsito” para que contribuyan a la movilidad.

Sobre el metro, Peñalosa dijo que hay que quitarse la idea que esa es la solución definitiva al problema de transporte masivo, más bien “no existe posibilidad de arréglalo sin mejorar el Transmilenio o el sistema de buses”.



Para finalizar, aseguró que la intervención del Bronx se hizo “porque se venía permitiendo la república independiente del crimen” y que los operativos no eran en contra los habitantes de calle, y sí contra los grupos criminales. “Estamos pensando en demoler la mayoría del Bronx y hacer una reconstrucción total”.



“Sabemos que con la intervención vamos a acabar con la drogadicción en la calle, lo que sí estamos es detrás de las mafias que hacen abuso sexual de niños, asesinatos, venta de armas, por fuera totalmente del control del Estado”, dijo.