El fiscal que ha resuelto la mitad de los homicidios de Soacha

No siempre las noticias son negativas. En el municipio de Soacha, Cundinamarca, se han disminuido los homicidios en los últimos dos años. Según la Fiscalía, entidad encargada de investigarlos, se debe al trabajo de un fiscal en particular: Andrés Cardona, quien fue merecedor de la condecoración Enrique Low Murtra, la más importante para un funcionario judicial.

Vea también Imputan cargos por homicidio culposo a médico que atendió a Mauricio Orjuela

Publicidad

Cardona lleva 15 años sirviéndole a la justicia y hoy desde la unidad de vida, junto a su equipo, logró esclarecer el 46 % de los 120 homicidios que se cometieron este año en Soacha. Algo casi que inédito en una seccional de la Fiscalía.

“Se ha logrado tasa de reducción del homicidio: un promedio de 15 homicidios menos con relación de 2017, solo que también tuvo una reducción en homicidios con respecto al 2016”, dijo Cardona a Blu Radio.

Publicidad

Además, junto a su equipo logró desarticular 7 bandas delincuenciales de ese municipio y capturó a 60 delincuentes que tenían amedrentados a los habitantes, pues no solo vendían drogas si no que reclutaban a los jóvenes del sector y asesinaban a quienes no cumplían sus exigencias.

“Por ejemplo, la organización ‘Los Paisas’. Su génesis fue en Medellín, llegaron a Soacha, contrataron a habitantes, los reclutaron a la organización y los pusieron a vender drogas y para ejercer control les quitan la vida”, aseguró Cardona.

Publicidad

El fiscal Cardona, hoy reconocido en el municipio de Soacha por su labor y entrega, fue uno de los 15 funcionarios condecorados con el Enrique Low Murtra.