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Blu Radio  / Nación  / El freno de la Corte a la JEP: le tumbó reglas que le permitían investigar a mandos medios militares

El freno de la Corte a la JEP: le tumbó reglas que le permitían investigar a mandos medios militares

Por unanimidad la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó varias normas de la Jurisdicción Especial de Paz en las que se atribuía funciones para investigar a los mandos medios militares.

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