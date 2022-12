El Gobierno Santos vuelve al cese bilateral disfrazado: procurador Ordóñez

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, rechazó el anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos contra la guerrilla de las Farc como una muestra del desescalamiento del conflicto.



Según el procurador, esta suspensión de bombardeos implica que se hará un cese al fuego bilateral y no unilateral como lo dice la guerrilla (Lea también: Suspender bombardeos contra Farc es un error militar y político: general Velasco ).



“El Gobierno Santos vuelve al cese bilateral disfrazado”, manifestó Ordóñez.



Incluso, advirtió que no poder atacar a los ilegales implicará que otras bandas también sean beneficiadas (Lea también: Decir que estamos en un cese bilateral busca distraer la atención: MinInterior ).



“Prohibir bombardeos también beneficiará a otras organizaciones delincuenciales. No será posible perseguir el delito”, comentó.



El procurador también dijo que este nuevo cese, que según él es bilateral, se acabará cuando las Farc ataquen a la Fuerza Pública.



“Se repite la dolorosa historia que terminó con la masacre de 11 soldados”, finalizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las Farc presentaron a los 17 nuevos integrantes del equipo negociador en La Habana.

Publicidad

-Este lunes iniciarán las primeras excavaciones en el sitio conocido como ‘La Arenera’, en la comuna 13 de Medellín, en donde las autoridades esperan hallar más de 80 cuerpos que habrían sido enterrados hace más de 13 años.

-El volcán Nevado del Ruiz no registra columna de ceniza; las autoridades aeroportuarias de Caldas indicaron que hay operaciones normales de vuelos en la región.

Publicidad

-Un accidente de tránsito se presentó en el sur del departamento del Magdalena. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas.

Publicidad

-El director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, aseguró que la conductora del SITP que dijo haber sido violada al interior de uno de los buses, mintió e inventó todo por motivos personales. El oficial advirtió que la mujer podría ser sometida a una pena de entre 3 y 12 años de prisión, por haber generado movimiento del aparato judicial del Estado sin justa causa. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra esta mujer por falso testimonio.

-La Fiscalía pedirá la audiencia para pedir ante un juez de garantías que se emita una orden internacional de captura contra el ex asesor espiritual de la campaña del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, investigado por los seguimientos ilegales a miembros del equipo negociador del gobierno en La Habana.

Publicidad

-El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó el tono que se está empleando en la campaña presidencial, a propósito de las polémicas que ha protagonizado el magnate Donald Trump.

Publicidad

-Al menos 20 personas murieron y 10 resultaron heridas en una balacera que se produjo por la disputa entre los invitados a una boda en el norte de Afganistán. Las autoridades locales enviaron a una delegación al lugar para investigar las circunstancias exactas del enfrentamiento.

-Representantes de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional llegaron a Atenas para iniciar conversaciones con las autoridades sobre un nuevo préstamo a Grecia. Así lo reveló una portavoz de la Comisión Europea.

Publicidad

-Esta semana será clave para definir si el Consejo de Bogotá autoriza o no una consulta popular para saber si los capitalinos están o no de acuerdo con el regreso de la fiesta brava a la plaza de toros La Santamaría. Sobre las 8 y media los antitaurinos harán presencia en el cabildo para respaldar la iniciativa.