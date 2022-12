El médico cordobés Máximo Mercado niega ser parte del ‘cartel del sida’

El médico internista de Córdoba, Máximo Mercado trata a pacientes con sida desde hace 20 años y se mostró extrañado con las acusaciones del veedor Darío Díaz quien lo involucra en el llamado ‘cartel del sida’.

“Que yo haga contrataciones o que me haya hecho rico pues vamos a ver qué pruebas tiene el señor, la justicia dirá. Yo no tengo que ver nada con temas fuera de la medicina como saber dar una atención, mis cosas me las he ganado en 25 años de ser médico”, señaló Máximo Mercado.

Asegura que es pionero y fundado de ‘Funvida’ una fundación que trabaja con estos pacientes y en algún momento se contrató con el sector público.

“Desde el año 2011 no hay pacientes de la Secretaría de Salud Departamental Que investiguen y aclaren este asunto. De ahí que digan que yo hago contrataciones y recibo dinero, pues no es así. Tengo que llevar estas acusaciones a la parte jurídica”, añadió Mercado.

Asegura que sus bienes los ha ganado con años de trabajo y se mostró sorprendido con los señalamientos.