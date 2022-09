“El movimiento social no es un títere del Gobierno”: representante Pedraza responde a MinInterior

Las palabras del ministro del Interior, Alfonso Prada, con las que sugirió que las comunidades deberían movilizarse en apoyo del Gobierno de Gustavo Petro si la reforma tributaria tiene problemas en el Congreso, generó reacciones por parte de personalidades políticas y representantes sociales.

El activista Josías Fiesco; ‘Amok’, integrante de Escudos Azules la Primera Línea; y la representante Jennifer Pedraza, opinaron sobre las palabras del funcionario.

“El movimiento social no es un títere del Gobierno Petro, ni todo el movimiento se siente representado”, dijo la congresista Jennifer Pedraza.

De acuerdo con el activista Josías Fiesco, la declaración del ministro Prada es reprobable. “Están esperando la orden. Aquí no pueden juntar el terrorismo urbano con una situación que está afectando la economía. La apuesta es, con los sectores productivos, unirnos para hacer una gran oposición ciudadana. Aquí tenemos que defender al empresariado”, sostuvo el activista.

Por su parte, Amok, de Escudos Azules de Primera Línea, aseguró que hay una visión errada de la movilización popular.

“La movilización popular no necesariamente es romper todo y la gente del paro nacional no es la más violenta. Nos duele que no se haya hecho la fuerza posible para liberar a nuestros compañeros presos”, indicó el manifestante.