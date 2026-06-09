Carlos Caicedo responde a De La Espriella por compra de votos: “Acusación miserable y mentirosa”

En diálogo con Mañanas Blu, Carlos Caicedo desestimó de manera tajante los señalamientos realizados por el abogado Abelardo De La Espriella, quien lo incluyó en una lista de 27 personas presuntamente involucradas en la compra de votos en la costa para favorecer al Pacto Histórico e Iván Cepeda.

Caicedo calificó estas afirmaciones como un ataque directo a su integridad y una estrategia para desviar la atención de las prácticas de sus opositores.

"Una acusación miserable y mentirosa"

Al ser consultado sobre la supuesta estrategia de compra de votos, Caicedo respondió con contundencia: “Pues esa es una acusación miserable y mentirosa. Nosotros toda la vida hemos luchado contra las que precisamente hacen eso”.

De acuerdo con Caicedo, los verdaderos responsables de estas prácticas fraudulentas son quienes respaldan a De La Espriella, a quienes describió como sectores vinculados a las mafias y al paramilitarismo.



Caicedo sostuvo que la campaña opositora utiliza “millones de dólares que inclusive se sabe vienen del extranjero para manipular la democracia”.

Además, enfatizó que mientras su movimiento se basa en la voluntad ciudadana, en las otras campañas corren “ríos de plata” para asegurar resultados electorales de manera ilegal.

Riesgo ara su vida

Uno de los puntos más críticos de la defensa de Caicedo fue la advertencia sobre el riesgo que esta denuncia representa para su vida. Para él, la lista presentada por De La Espriella no es un acto de justicia, sino un “perfilamiento” irresponsable.

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“Esto que da nuestro nombre propio es una... instrucción a las organizaciones criminales para instigar nuestro asesinato”, denunció el líder político, vinculando directamente estos señalamientos con posibles atentados contra su integridad o la de su familia.

Caicedo fue enfático al declarar que, si algo llegara a sucederle, el responsable sería el abogado denunciante: “Si a mí algo me pasa en mi integridad física y a cualquier persona de mi núcleo familiar, señalo directamente al señor de la Espriella como responsable”. Concluyó que estas acusaciones buscan poner a los líderes alternativos a la defensiva para impedir que derroten a las élites tradicionales del Caribe.

Escuche aquí la entrevista: