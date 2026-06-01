Científicos identifian 'interruptores' moleculares que aceleran el glioblastoma

Un equipo de científicos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con sede en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, logró identificar los mecanismos biológicos responsables de la expansión del glioblastoma, el tipo de tumor cerebral más agresivo conocido. El hallazgo, liderado por el investigador Mario Durán, abre una nueva línea de estudio para abordar una patología cuyo tratamiento clínico ha registrado escasos avances en las últimas dos décadas.

El estudio se centra en el comportamiento de las células de la glía, las cuales acompañan a las neuronas en el cerebro. Según detalló Durán, cuando estas células experimentan una transformación maligna, comienzan a proliferar de manera descontrolada hasta conformar masas tumorales que invaden el parénquima cerebral, lo que suele derivar en el fallecimiento del paciente.

La investigación ha determinado que este proceso de expansión está regulado por proteínas que actúan como "interruptores moleculares". De acuerdo con el investigador, estas proteínas se encienden y apagan siguiendo combinaciones específicas que determinan el comportamiento de la célula cancerígena, dictando la velocidad a la que el tumor crece o invade el tejido sano.

Un aspecto destacado del hallazgo es la descripción de cómo estas células tumorales coordinan su avance. El equipo científico ha observado que las células "se dan la mano" para desplazarse de forma colectiva. Al moverse juntas y compartir recursos a través del parénquima cerebral, las células logran una capacidad de invasión significativamente mayor, lo que confiere al tumor su alta agresividad característica.



Este descubrimiento es relevante al ofrecer una nueva diana terapéutica para frenar la capacidad de movimiento y proliferación de este cáncer. Aunque el glioblastoma sigue siendo uno de los retos médicos más complejos por su resistencia a los tratamientos convencionales, la identificación de estos mecanismos moleculares representa un paso adelante en la búsqueda de terapias más eficaces.

El glioblastoma se distingue de otros tumores cerebrales por su rápida infiltración en el tejido circundante, lo que históricamente ha limitado la efectividad de las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos oncológicos estándar. La labor del equipo de la UCLM se posiciona, así como un referente necesario para comprender la dinámica de esta enfermedad. La comunidad médica permanece a la espera de que los resultados de esta investigación básica puedan traducirse, a medio plazo, en nuevas estrategias clínicas para los pacientes diagnosticados con este tipo de neoplasia.