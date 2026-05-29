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CNE reporta cifra récord de 373.612 testigos electorales para elecciones del 31 de mayo

El organismo electoral informó que el 98,31 % de las mesas habilitadas tendrán estigos, en una cifra récord que representa un aumento del 105,3 % frente a 2022.

CNE.jpg
Foto: CNE.
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 29 de may, 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró este jueves el proceso de postulación de actores electorales para las elecciones presidenciales del 31 de mayo con 373.612 testigos electorales registrados por los partidos políticos en contienda.

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El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, informó que la cifra garantiza un cubrimiento del 98,31 % de las 122 mil mesas habilitadas en el territorio nacional.

El funcionario señaló que, tras la postulación realizada por las organizaciones políticas que inscribieron candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, el CNE inició el proceso de acreditación mediante las resoluciones correspondientes para entregar las credenciales que permitirán a los testigos ejercer control electoral durante la jornada.

El reporte también indica que el número de testigos representa un incremento de 191 mil registros, equivalente al 105,3 %, frente a las elecciones presidenciales de 2022.

El CNE avanza en la acreditación de los ciudadanos postulados a través de la plataforma habilitada para garantizar su presencia en las mesas y puestos de votación asignados.

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