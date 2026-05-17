“Colombia sabe hacer elecciones”: MOE pide calma ante alertas de violencia y presión armada

A dos semanas de la primera vuelta presidencial, las advertencias sobre presiones de grupos armados ilegales en varias regiones del país mantienen encendidas las alarmas. Sin embargo, desde la MOE aseguran que, pese al difícil panorama, no se puede hablar todavía de una falta de legitimidad de las elecciones.

Durante una entrevista en Sala de Prensa, Alejandra Barrios aseguró que el actual cierre de campaña es “el más difícil desde 2016”, debido al aumento de estructuras armadas ilegales y las disputas territoriales en zonas rurales. Aun así, defendió la capacidad institucional del país para sacar adelante las votaciones.



“Colombia sabe hacer elecciones”, el mensaje de la MOE

La frase más contundente de la entrevista llegó cuando Barrios recordó que el país ha realizado elecciones incluso en escenarios mucho más violentos.

“Colombia sabe hacer elecciones”, afirmó. Y agregó: “Hicimos elecciones con el Caguán andando, hicimos elecciones con candidata presidencial secuestrada y las elecciones salieron adelante”.

La directora de la MOE explicó que hoy el riesgo no se concentra únicamente en ataques directos a la jornada electoral, sino en la presión que ejercen grupos armados sobre comunidades rurales para limitar campañas, intimidar votantes o restringir la movilidad.



Riesgo electoral en 185 municipios preocupa a la MOE

Según explicó Barrios, actualmente existen 185 municipios con algún nivel de riesgo electoral, especialmente en regiones como el Cauca, Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño.



La preocupación principal está en las zonas rurales, donde diferentes grupos armados se disputan el control territorial. “Un día controla un grupo, al otro día lo controla otro y al otro día se están dando bala para ver quién se queda con el territorio”, advirtió.

A pesar de ese panorama, la MOE señaló que no existe evidencia de un dominio electoral similar al vivido durante la parapolítica. De hecho, explicó que en esos territorios los votos siguen distribuyéndose entre distintas fuerzas políticas.



MOE pide esperar resultados y evitar “catastrofismos”

De cara al día de las elecciones, Barrios pidió prudencia frente a los resultados cerrados que podrían presentarse en primera vuelta. La directora insistió en que los ciudadanos deben confiar en las instituciones electorales y permitir que jueces y notarios hagan el conteo oficial.

“Tenemos que respirar esos días después de las 4 de la tarde y dejar que los jueces y notarios hagan su trabajo”, señaló.

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Finalmente, reiteró que sí existen amenazas y presiones en varias regiones, pero advirtió que desconocer anticipadamente el proceso democrático también puede generar más tensión en el país.

