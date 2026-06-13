Conferencia Episcopal de Colombia rechaza el uso político de sus mensajes

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) expresó su preocupación por la manera en que algunos de sus recientes pronunciamientos han sido difundidos e interpretados en diferentes plataformas digitales, en medio del actual contexto electoral que vive el país.

A través de un comunicado emitido por su Presidencia, los obispos señalaron que ciertos contenidos han sido utilizados de forma indebida para vincular a la Iglesia Católica con posiciones políticas específicas. Frente a esta situación, afirmaron observar con “perplejidad y profunda preocupación” la manipulación que algunas personas estarían haciendo de los mensajes emitidos recientemente por la institución.

La CEC reiteró que la Iglesia Católica en Colombia no hace política partidista y enfatizó que sus intervenciones públicas responden exclusivamente a su misión evangelizadora. Aclaró, además, que los pronunciamientos de la CEC no pueden interpretarse como respaldo, oposición o adhesión a candidaturas, campañas o proyectos políticos concretos.

“Una vez más aclaramos que la Iglesia Católica no hace política partidista. Animamos a todos los colombianos a hacer uso libre, consciente, informado y responsable de su derecho al voto”, afirmó el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Germán Medina.



De igual manera, los obispos hicieron un llamado a fortalecer la responsabilidad ciudadana en el ejercicio democrático e invitaron a los colombianos a participar en las elecciones presidenciales con un voto libre, consciente, informado y responsable.

La CEC recordó que, durante este proceso electoral, ha promovido mensajes enfocados en el discernimiento del voto cristiano, el respeto, la reconciliación, el diálogo y la búsqueda del bien común. Por ello, pidió que sus declaraciones sean acogidas en su auténtico sentido pastoral y no sean utilizadas para alimentar divisiones o intereses ajenos.

Esta declaración se conoce un día después de que el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal alertara sobre la circulación de publicaciones falsas en redes sociales, algunas de ellas con imágenes, textos y audios alterados. Ante esta situación, la institución invitó a verificar la autenticidad de la información.

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