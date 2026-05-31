Cuántos votos necesita un candidato para ganar en primera vuelta este domingo 31 de mayo

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo definirá si Colombia conoce de inmediato a su próximo presidente o si el proceso electoral deberá extenderse hasta una segunda vuelta.

Aunque millones de ciudadanos acudirán a las urnas durante la jornada, una de las preguntas más frecuentes entre los votantes es cuántos votos necesita realmente un candidato para ganar la Presidencia en esta instancia.

La respuesta está contemplada en la legislación electoral colombiana. La norma establece que un aspirante a la Presidencia de la República solo puede ser elegido en primera vuelta si obtiene el 50 % de los votos válidos más uno.

Este requisito, conocido como mayoría absoluta, es el que determina si las elecciones se resuelven en una sola jornada o si los colombianos deberán regresar a las urnas semanas después.



Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cuántos votos se necesitan para ganar la Presidencia en primera vuelta?

Tomando como referencia el censo electoral de 2026, que supera los 41 millones de ciudadanos habilitados para votar, algunos cálculos indican que un candidato necesitaría 20.710.988 votos para alcanzar el umbral requerido y convertirse en presidente en primera vuelta.

Sin embargo, esta cifra corresponde a un escenario teórico en el que todos los ciudadanos habilitados participaran en las elecciones, algo que históricamente no ocurre en Colombia.

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La legislación electoral no calcula la mayoría absoluta sobre el total del censo electoral, sino sobre los votos válidos depositados durante la jornada. Es decir, para determinar al ganador se tienen en cuenta únicamente los votos por candidatos y los votos en blanco, excluyendo los votos nulos y las tarjetas no marcadas.

Por esa razón, el número real de votos necesarios para ganar dependerá directamente de la participación ciudadana registrada este domingo.

El papel de los votos válidos en el resultado electoral

Uno de los aspectos más importantes de este proceso es entender qué se considera un voto válido. En Colombia, dentro de esta categoría se incluyen:



Los votos depositados por cualquiera de los candidatos presidenciales. Los votos en blanco.

Estos sufragios constituyen la base sobre la cual se calcula el 50 % más uno exigido por la ley.

Votaciones para primera vuelta. Foto: Suministrada El Espectador

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Por ejemplo, si al cierre de la jornada se registran 24 millones de votos válidos, el candidato ganador necesitaría superar los 12 millones de votos y obtener al menos uno más para alcanzar la mayoría absoluta.

Algunas estimaciones sobre la participación electoral para estas elecciones proyectan una asistencia de entre 24 y 25 millones de votantes. Bajo ese escenario, especialistas señalan que un candidato requeriría aproximadamente entre 13 y 14 millones de votos para asegurar la victoria sin necesidad de una segunda vuelta.

¿Qué pasa si ningún candidato alcanza el 50 % más uno?

Si ninguno de los aspirantes logra la mayoría absoluta exigida por la Constitución y la ley electoral, automáticamente se activa el mecanismo de segunda vuelta presidencial.

En ese caso, los dos candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos pasarán a una nueva elección nacional programada para el próximo 21 de junio de 2026, según el calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La segunda vuelta fue incorporada en Colombia con la Constitución de 1991 y tiene como objetivo garantizar que el presidente electo cuente con un respaldo mayoritario de los votantes y no únicamente con una mayoría simple frente a los demás candidatos.

¿Es posible que haya un ganador en primera vuelta?

Aunque matemáticamente es posible, diversos analistas consideran que el escenario más probable sigue siendo una segunda vuelta presidencial.

Las encuestas publicadas durante las últimas semanas han mostrado una distribución relativamente fragmentada de la intención de voto entre los principales candidatos, lo que dificultaría que alguno de ellos alcance el umbral del 50 % más uno requerido para ganar de manera inmediata.

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Por esa razón, gran parte de la atención durante la jornada electoral estará centrada no solo en quién obtiene la mayor votación, sino también en si algún aspirante logra superar la barrera necesaria para convertirse en presidente este mismo domingo o si Colombia deberá regresar a las urnas para definir al próximo jefe de Estado en una segunda vuelta.