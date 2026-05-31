Balance de apertura de urnas: normalidad y retos climáticos en algunas regiones de Colombia

Desde las primeras horas de la mañana, el panorama de la jornada electoral en Colombia se ha caracterizado por un ambiente de tranquilidad y una coordinación institucional enfocada en garantizar el derecho al voto.

Tanto a nivel distrital como nacional, los reportes iniciales señalan que el proceso avanza bajo parámetros de normalidad, a pesar de algunos inconvenientes técnicos derivados de las condiciones climáticas en regiones específicas del país.

Bogotá: Un inicio sin contratiempos

En la capital, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, entregó un parte de tranquilidad tras liderar el Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital. Según el funcionario, la distribución de los kits electorales se realizó con éxito y la ciudad comenzó su jornada sin reportes de alteraciones.



“El balance por ahora es positivo. La ciudad y la jornada electoral transcurre en calma”, afirmó Quintero, quien además hizo un llamado enfático a los ciudadanos para evitar las aglomeraciones de última hora.

El secretario recordó que, en las pasadas elecciones al Congreso, se presentaron largas filas al cierre de las mesas: “No queremos que eso pase. Riesgos de aglomeración, la gente se puede quedar sin votar. No queremos que haya ninguna de estas situaciones”.

Puesto de votación para elecciones de primera vuelta este 31 de mayo. Foto: EFE

Retos energéticos por el invierno en las regiones

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A nivel nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que, aunque el orden público se mantiene estable, el fuerte invierno ha causado estragos en la infraestructura eléctrica de departamentos como Magdalena, Bolívar y Cauca. Estos fallos, según el ministro, afectan principalmente la transmisión de datos y no la votación física en sí misma.

“Hasta ahora todo ha estado muy bien, ha estado en orden, sobre todo lo que tiene que ver con el orden público. Ha habido unos problemas de energía, pero por temas de invierno... que es debido a que las lluvias han dañado las máquinas que producen la energía”, explicó el jefe de la cartera política.

Respecto a zonas tradicionalmente sensibles como el Catatumbo o el Cauca, Benedetti fue tajante al decir que hay “una completa normalidad”, restando gravedad al lanzamiento de una granada en Caquetá que no dejó consecuencias.

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La lucha contra la abstención: El "sueño" democrático

Uno de los puntos centrales de la mañana ha sido la invitación del presidente Gustavo Petro y su gabinete a una participación masiva. Para el ministro Benedetti, el éxito de esta jornada no se mide solo en quién gane, sino en la cantidad de colombianos que decidan acudir a las urnas.

“El gran problema o la gran anhelo que tienen o deseo que ha tenido todo mandatario es que su mandato se rompa lo que es la abstención”, señaló Benedetti. Para el ministro, el hecho de que la ciudadanía salga a votar masivamente representaría un hito: “Eso yo creo que sería el sueño y la democracia de un país republicano. Lo más importante sería que eso sucediera”.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

Garantías y espera de resultados

Frente a las dudas sobre posibles fraudes o la fiabilidad del software electoral, el Gobierno ha defendido la transparencia del proceso, aunque ha insistido en la importancia de las auditorías. El ministro Benedetti mencionó que, aunque existen garantías, el control debe ser riguroso para evitar disputas como las ocurridas en las elecciones legislativas de marzo.

Finalmente, se confirmó que el presidente Petro esperará los resultados en la Casa de Nariño, donde se ha habilitado la sala del Consejo de Ministros para seguir de cerca el escrutinio, mientras que no se descarta una alocución presidencial al cierre de la jornada, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos.

Escuche aquí la entrevista: