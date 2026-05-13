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Autoridades activan PMU en Santander por hechos de violencia contra campaña política

La Gobernación de Santander manifestó preocupación por el aumento de episodios de intolerancia y confrontación en medio del ambiente preelectoral.

Votación - Referencia.jpg
Blu Radio. Votación - referencia //Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Las autoridades de Santander activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) ante el incremento de actos de violencia y alteraciones del orden público registrados durante actividades políticas en municipios del departamento, especialmente en Charalá y Guadalupe.

La medida fue adoptada luego de los enfrentamientos, bloqueos y agresiones denunciadas por integrantes de la campaña política de Iván Cepeda, cuyos simpatizantes aseguraron haber sido atacados durante recorridos proselitistas realizados en la provincia Guanentina.

En Charalá, ciudadanos bloquearon el paso de la denominada “Chiva por la Vida” y, según denuncias de la campaña, algunos participantes lanzaron piedras y portaban palos para impedir el ingreso de la caravana al municipio. Situaciones similares fueron reportadas en Guadalupe, donde también se presentaron hostigamientos contra vehículos y seguidores del movimiento político.

La congresista electa por Santander del Pacto Histórico, Yolanda Silva, rechazó lo ocurrido en Charalá y aseguró que la situación es reflejo de la polarización política que vive el país.

“Hoy fuimos víctimas en Charalá de la polarización política que ha generado la derecha en nuestro país. Hoy decimos: ¡basta ya!”, manifestó Silva, quien también afirmó que “la violencia política no puede seguir siendo noticia” y sostuvo que este tipo de acciones “no podrán parar este proyecto político”.

La dirigente también denunció que la “Chiva por la Vida” fue detenida arbitrariamente, vulnerando, según indicó, el derecho al ejercicio democrático y a la participación política.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que las autoridades ya adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido y establecer posibles responsables.

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“Estamos investigando la situación para tomar acciones”, señaló el funcionario, quien indicó que el PMU reúne a organismos de seguridad, autoridades locales y entidades del Estado con el fin de evaluar riesgos y garantizar la seguridad durante las actividades políticas en el departamento.

La Gobernación de Santander manifestó preocupación por el aumento de episodios de intolerancia y confrontación en medio del ambiente preelectoral, por lo que hizo un llamado a respetar las garantías democráticas y evitar hechos que puedan derivar en nuevos actos de violencia.

Los recientes incidentes ocurren en medio de una creciente polarización política en varias regiones del país, situación que ha llevado a las autoridades a reforzar los esquemas de seguridad y el monitoreo de actividades públicas y concentraciones políticas en Santander.

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Organismos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fuerza Pública participan en el seguimiento de los hechos para evitar nuevas alteraciones del orden público y garantizar el desarrollo pacífico de las campañas políticas en el departamento.

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