Veedor advierte acciones contra el Pacto Histórico por doble militancia: "Esto apenas empieza"

La polémica por una demanda ante el Consejo de Estado contra tres representantes del Pacto Histórico en Bogotá empieza a tomar fuerza. El veedor ciudadano Juan Carlos Calderón España anunció acciones legales por presunta doble militancia que, de prosperar, podrían dejar sin curul a varias congresistas.

Según explicó en Mañanas Blu, la acción judicial busca la nulidad de la elección de María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro y Laura Daniela Beltrán, conocidas figuras del petrismo. Calderón España insiste en que su actuación no responde a intereses políticos, pese a los cuestionamientos por su vínculo familiar con el entorno de Abelardo de la Espriella.



Doble militancia en el Pacto Histórico: claves de la demanda

Piden al CNE revocar inscripción en lista al Congreso de Carrascal y María del Mar Pizarro Foto: X / Senado

El veedor señaló que, a su juicio, las congresistas incurrieron en una irregularidad desde el momento en que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico. “Estas representantes electas, están en doble militancia desde el día que participaron en la consulta de octubre de 2025”, afirmó.

Calderón explicó que el origen del problema está en la decisión del Consejo Nacional Electoral de no aprobar inicialmente la fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico. Eso, según su lectura, impedía que las candidatas se inscribieran bajo esa coalición.



“Ellas no podían ir en la lista, porque no habían sido desvinculadas”, sostuvo, y agregó que la posterior aprobación de la fusión no corrige el problema, ya que ocurrió después de la inscripción de candidaturas.



“Esto apenas empieza”: lo que viene en el Consejo de Estado

El proceso podría tener consecuencias de alto impacto político. Si prospera la demanda, se declararía la nulidad de la elección y las congresistas perderían sus curules.

“El proceso estaría demorándose 6 meses, esto apenas empieza”, aseguró Calderón España, quien también anticipó que vendrían más acciones judiciales contra otros integrantes del Pacto Histórico en el país.

Incluso, lanzó una advertencia adicional: “Los que se posesionarían también incurrirían en doble militancia”, lo que podría extender el efecto dominó en el Congreso.



Veedor defiende independencia pese a polémica familiar

En medio de la entrevista, Calderón España marcó distancia de su hermano Germán Calderón España, cercano a la campaña de Abelardo de la Espriella. Aclaró que no tiene relación política con él y que su trabajo como veedor ha sido independiente.

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“Yo voté por Gustavo Petro, pero no milito en ningún partido”, afirmó, recordando que también ha demandado a figuras de distintos sectores políticos en el pasado.

Con este nuevo frente judicial, el panorama para el Pacto Histórico queda bajo lupa, a la espera de lo que decida el Consejo de Estado en los próximos meses.