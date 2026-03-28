Tragedia vial en Santander: concejal de Charalá fallece en accidente de tránsito

El accidente se registró en el kilómetro 3 de la vía que conecta Charalá con el corregimiento de Cincelada, en Santander, y dejó como víctima al concejal Cristian Alberto Ordóñez Céspedes, quien perdió la vida tras perder el control de su motocicleta.

El cabildante, de 37 años, fue atendido de inmediato y trasladado al hospital local, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inspeccionaron el lugar y al cuerpo del concejal para determinar las causas exactas del siniestro.

Entre los factores que se evaluarán se incluyen fallas mecánicas, exceso de velocidad y si las fuertes lluvias habían dejado el terreno resbaladizo, lo que pudo haber contribuido al accidente.



Ordóñez había asumido recientemente el cargo de concejal tras la renuncia de otro integrante del cabildo municipal. Además, era ampliamente reconocido en la región por su labor como operador de maquinaria amarilla, desempeñándose tanto en Charalá como en municipios vecinos.

Su fallecimiento ha generado gran conmoción entre familiares, amigos y habitantes de Charalá, quienes destacan su compromiso con la comunidad.

La administración municipal emitió un comunicado en el que lamenta la pérdida del concejal y resalta el vacío que deja en la política local y en el desarrollo de la región.

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Las autoridades continuarán con la investigación para determinar con precisión todos los factores que llevaron al accidente, incluyendo condiciones climáticas y del terreno, y esclarecer responsabilidades en caso de ser necesario.