En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tragedia vial en Santander: concejal de Charalá fallece en accidente de tránsito

Tragedia vial en Santander: concejal de Charalá fallece en accidente de tránsito

Las autoridades investigan si las fuertes lluvias y el terreno resbaladizo pudieron contribuir al accidente o si se registraron fallas mecanizas de la motocicleta en la que se movilizaba.

Fallece en accidente de tránsito concejal de Charalá.JPG
Imagen de las autoridades. Fallece en accidente de tránsito concejal de Charalá
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 28 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad