Detalles de la captura de joven de 18 años con $110 millones en maletín: posible delito electoral

En medio del despliegue de seguridad para las elecciones presidenciales en Cundinamarca, la Policía confirmó la incautación de 110 millones de pesos que eran transportados en un maletín por un joven de 18 años en el municipio de Ricaurte, sobre la vía que comunica a Girardot con Bogotá.

El comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Mauricio Herrera, explicó en entrevista con Blu Radio que el procedimiento se realizó en horas de la tarde del sábado durante labores de control adelantadas en corredores estratégicos del departamento.

“Hubo una incautación de un dinero de 110 millones de pesos en el municipio de Ricaurte, en la vía que va de Girardot a Bogotá, en el sector de Ricaurte. Una persona llevaba en un maletín 110 millones de pesos”, aseguró el oficial.

Según explicó el coronel Herrera, el dinero fue encontrado en poder de un joven que no logró entregar una explicación clara sobre el origen ni el destino de los recursos. Las inconsistencias en sus versiones despertaron sospechas entre los uniformados que adelantaban los controles.



“Estamos en investigación para determinar la procedencia del dinero, porque la persona a quien se le incautó argumentó varias cosas: que era un negocio, que era para compra de alimentos, panadería… Entonces estamos investigando la procedencia del dinero”, señaló.

Fue en el km 11 de la vía Girardot - Bogotá, donde la Policía de Cundinamarca, mientras realizaban actividades de registro y control, hizo el pare a una motocicleta, la cual era conducida por el joven de 18 años de edad, transportando en una maleta 111’250.000 millones de pesos en efectivo.

Por lo anterior, el ciudadano fue capturado en flagrancia por el delito de lavado de activos quien no argumentó la procedencia del dinero que transportaba.

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Las autoridades indicaron que el capturado deberá responder inicialmente por el delito de lavado de activos mientras avanzan las verificaciones judiciales y financieras para establecer si el dinero tendría relación con compra de votos u otras conductas asociadas a la jornada electoral.

“Hay una persona capturada por el delito de lavado de activos y la incautación de 110 millones de pesos. Estamos verificando si tiene relación con el tema electoral o si corresponde realmente a un negocio”, agregó el comandante de Policía.

Pese a este caso, la Policía aseguró que la jornada electoral en Cundinamarca avanza con normalidad en los 116 municipios del departamento. Más de 4.500 uniformados fueron desplegados para custodiar los 684 puestos de votación y las 6.916 mesas instaladas en zonas urbanas y rurales.

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“Por ahora todo transcurre con normalidad. Ningún puesto de votación ha presentado problemas de orden público y toda la capacidad institucional está monitoreando permanentemente el desarrollo de las elecciones”, concluyó el coronel Herrera.