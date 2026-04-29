Elecciones presidenciales 2026: ¿cuándo salen los jurados de votación y cómo saber si fue elegido?

Colombia está a un mes de enfrentar las elecciones presidenciales de 2026, con la expectativa sobre quién será el futuro presidente y sobre quiénes tendrán la difícil tarea de ser los jurados de votación para esa jornada. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya tiene el proceso listo para definir quiénes asumirán esa responsabilidad.



¿Cuándo salen los jurados de votación para elecciones presidenciales?

La Registraduría confirmó que los sorteos para seleccionar a los jurados se realizarán entre el 4 y 6 de mayo, en audiencias públicas supervisadas por organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Misión de Observación Electoral.

Luego de realizado el proceso, las listas comenzarán a ser publicadas de manera progresiva desde el 7 de mayo. Los ciudadanos podrán verificar si fueron elegidos por medio de la página oficial de la Registraduría o en la aplicación móvil “aVotar”. En ambos canales se indicará el puesto de votación, así como la fecha y hora de la capacitación obligatoria.



Sorteos se realizan del 4 al 6 de mayo

Publicación inicia desde el 7 de mayo

Consulta disponible en web y app oficial

Todas las personas mayores de 18 y menores de 60 años pueden ser designados jurados de votación. Foto: AFP

¿Cómo saber si soy jurado de votación?

La verificación es sencilla y se puede validar por canales oficiales. Los ciudadanos deben ingresar a la página web de la Registraduría o simplemente usar la aplicación móvil para consultar con su número de cédula si fueron seleccionados.

El paso es clave, pues la notificación formal se entiende realizada por estos medios. Si bien en algunos casos pueden llegar correos electrónicos informativos, la responsabilidad es del ciudadano de revisar.



Ingresar a la web oficial de la Registraduría

Consultar con número de cédula

Revisar también la app “aVotar”

¿Qué pasa si no cumple como jurado de votación?

Esta es una de las dudas más comunes de los ciudadanos y es que ser jurado no es opcional. La ley colombiana establece sanciones para aquellos que incumplan con esta función sin una justificación válida, aunque las consecuencias dependen del tipo de trabajador.



Para empleados públicos, la inasistencia puede significar la destitución del cargo. En el caso de trabajadores del sector privado o particulares, las multas alcanzarían hasta diez salarios mínimos legales vigentes.

Además, quienes sean seleccionados deberán asistir a capacitaciones técnicas que arrancan el 11 de mayo en Bogotá y el 13 de mayo en el resto del país. Allí recibirán formación sobre el diligenciamiento de formularios, manejo del material electoral y procedimientos de conteo.

En total, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar el próximo 31 de mayo de 2026, en una jornada que definirá al próximo presidente.