“Entre más separado esté de Petro, es mucho mejor": analista advierte a Iván Cepeda

A una semana de la segunda vuelta presidencial, la contienda entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda entra en su fase decisiva en medio de un ambiente marcado por la confrontación política, los señalamientos mutuos y una creciente disputa en redes sociales. Mientras este domingo concluyeron los eventos masivos de campaña, los candidatos se preparan para una última semana en la que cada movimiento podría ser determinante.

Según el analista político y estratega Augusto Reyes, el tramo final de la campaña estará dominado por la emocionalidad más que por las propuestas de gobierno. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, aseguró que la discusión pública se ha alejado de los temas programáticos que esperan muchos ciudadanos.

Campaña presidencial: más emociones que propuestas

Reyes consideró que el principal rasgo de esta campaña ha sido el aumento de la hostilidad entre las campañas y el protagonismo de las acusaciones sobre el debate de ideas.



“Los colombianos deberían esperar debates que no se dieron y que ya no se van a dar. Los colombianos esperan ideas, esperan propuestas, esperan una agenda programática, pero de eso nada. Nadie, nada, nadie”, afirmó.

Para el estratega, Colombia está viviendo un fenómeno similar al que ocurre en otros países, donde la política se mueve más por sentimientos de identificación, rechazo y confrontación que por la discusión de programas de gobierno.

“Lo que estamos viviendo es que no importa la agenda programática, no importa la gran idea, no importa la gran propuesta, sino vencer al otro, borrar al otro, desaparecer al otro”, explicó.

Publicidad

Redes sociales y personajes: la nueva batalla electoral

Otro de los elementos que destacó Reyes es el peso de las redes sociales en la construcción de la imagen de los candidatos.

Según señaló, los votantes ya no solo observan a los aspirantes como líderes políticos, sino como personajes públicos cuyas historias personales generan más interés que sus propuestas.

Publicidad

“En las elecciones más que candidatos, la gente está votando por personajes”, afirmó.

El analista explicó que publicaciones relacionadas con la familia, actividades cotidianas o aspectos personales suelen generar mucho más impacto que los mensajes programáticos.

El papel de Petro en la campaña de Iván Cepeda

La frase más contundente de la entrevista llegó cuando Reyes fue consultado sobre la influencia del presidente Gustavo Petro en la campaña de Iván Cepeda. “Entre más separado esté Petro de Cepeda, es mucho mejor para Cepeda”, aseguró.

A su juicio, el candidato de izquierda cometió un error al concentrar su discurso en el electorado afín al Gobierno y no ampliar su mensaje hacia otros sectores.

Con ocho días por delante, Reyes considera que todavía pueden ocurrir cambios, pero advierte que la campaña de Cepeda ha sido “muy errática” desde la primera vuelta. Mientras tanto, el país se encamina hacia una elección en la que las emociones parecen pesar más que las propuestas.