En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Exministros de Defensa firman carta en respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

Exministros de Defensa firman carta en respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

El documento también lo firman 32 generales en retiro y allí manifiestan su preocupación por la situación de seguridad que vive el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad