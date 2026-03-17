La senadora Paloma Valencia recibió una carta en la que cinco exministros de Defensa manifiestan su respaldo a la candidatura presidencial de Valencia.

El documento también lo firman 32 generales en retiro y allí manifiestan su preocupación por la situación de seguridad que vive el país.

Exministros de Defensa firman carta en respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

“La experiencia histórica muestra que cuando el Estado pierde control efectivo en el territorio, no solo se deteriora la seguridad de los ciudadanos, sino que se debilita el tejido social y se destruye la confianza en la democracia. Por ello, este momento exige valores, liderazgo firme, claridad estratégica y una política integral de seguridad y defensa nacional que permita recuperar el control del territorio.

Exministros de Defensa firman carta en respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

La carta la firman los exministros Diego Molano, Guillermo Botero, Juan Carlos Esguerra, Martha Lucía Ramírez y Alberto José Mejía, quien comandó las Fuerzas Militares y cumplió funciones de ministro.



Exministros de Defensa firman carta en respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

“Ante la evidencia de que hoy Colombia no cuenta con una política de seguridad efectiva ni ha habido la determinación necesaria de este gobierno para garantizar las condiciones de seguridad que merecen los colombianos, los abajo firmantes, en nuestra condición de exministros de Defensa y altos mandos retirados de las Fuerzas Militares y de la Policía, hemos decidido expresarle nuestro decidido respaldo y acompañar su aspiración a la Presidencia de la República”, dice la misiva.