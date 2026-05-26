Ingeomega niega vínculos con ISA Perú y desmiente haber financiado a campañas políticas

La empresa colombiana Ingeomega S.A.S. aclaró la naturaleza de sus operaciones comerciales y negó de manera categórica señalamientos sobre supuestos vínculos empresariales y políticos.

La compañía aseguró que no tiene, ni ha tenido, “ningún tipo de contrato, negociación, acuerdo o vínculo comercial con ISA Perú”. Sin embargo, explicó que sí mantiene relaciones comerciales con ISA Colombia, en el marco de contratos adjudicados mediante procesos de selección y licitación regulados por la normativa colombiana.

Asimismo, Ingeomega y su gerente, Marco Aurelio Vieira Mejía, rechazaron las versiones que los señalan de haber financiado, directa o indirectamente, las campañas políticas de Federico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella.

“Dichas afirmaciones son falsas y carecen de cualquier sustento”, indicó la empresa en su comunicado, aclarando las dudas frente a sugerencias sobre supuestos dineros aportados a campañas que señaló el presidente Gustavo Petro.



Actualmente, Ingeomega, especializada en proyectos de infraestructura relacionados con servicios públicos, tiene presencia en cerca del 75 % del territorio nacional y cuenta con un equipo de más de 4.000 empleados. Fue fundada en 1988 en Medellín y su experiencia incluye proyectos de expansión y fortalecimiento del sistema energético, así como el desarrollo de redes de conectividad y la implementación de sistemas de agua potable y saneamiento.