“Las elecciones no nos pueden hacer enemigos”: el llamado de la Iglesia Católica

En medio de la jornada de elecciones presidenciales que se desarrolla este domingo en Colombia, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, advirtió a través de un mensaje en redes sociales que las elecciones no pueden convertirse en motivo de división entre los colombianos.

“Las elecciones no nos pueden hacer enemigos, al contrario. Al votar, lo hacemos en conciencia y lo hacemos de manera responsable, y eso crea vínculos de diálogo en la verdad, también en la búsqueda del bien común”, expresó.

Henao señaló que es necesario que la participación electoral contribuya al fortalecimiento de los vínculos sociales.

Puesto de votación para elecciones de primera vuelta este 31 de mayo. Foto: EFE

“Nosotros necesitamos un país en el cual las elecciones acerquen, aunque cada quien lo hace desde una perspectiva que le parece en conciencia la más indicada. Disentir de los demás no quiere decir destruirlos. Disentir quiere decir actuar con responsabilidad desde una perspectiva que debe llegar a tocar el bien general de la nación”, agregó.



Finalmente, monseñor Henao advirtió que el ambiente que se construya durante esta jornada tendrá incidencia en el país tras las elecciones.

“El país que tengamos el lunes próximo depende también de la manera como nos tratemos hoy”, concluyó.