Partido Conservador apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

El Partido Conservador, por medio de un comunicado, se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta.

Recordemos que el ganador de la primera vuelta fue Abelardo De La Espriella, con más de 10 millones de votos, seguido por Iván Cepeda, quien superó los 9,6 millones de votos.

Los conservadores habían decidido apoyar en primera vuelta a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, pero ahora anunciaron su respaldo a De La Espriella para la segunda vuelta.

“El resultado convierte a Abelardo De La Espriella, con la legitimidad de las urnas, en la voz más representativa de millones de ciudadanos que reclaman un rumbo firme para Colombia”, señala el comunicado de los conservadores.



Es importante recordar que Cambio Radical anunció en las últimas horas su respaldo a la candidatura de Abelardo De La Espriella.

“Trabajaremos sin descanso con el objetivo de rescatar al país del desgobierno, del abuso y la improvisación”, señala el partido Cambio Radical.

El Centro Democrático también anunció su apoyo a la candidatura del abogado y, por eso, este lunes a las 5:00 p. m. habrá una reunión de bancada de ese partido para hablar sobre este tema.