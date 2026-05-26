Por elecciones, Registraduría suspende servicios de registro civil e identificación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que suspenderá temporalmente los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país entre el 27 de mayo y el 2 de junio, con el fin de garantizar la organización y el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Según la entidad, durante esos días no habrá atención en estos servicios a nivel nacional. Sin embargo, aclaró que en los municipios donde no exista notaría con función registral y en casos excepcionales de urgencia sí se podrán realizar inscripciones en el registro civil para garantizar el derecho fundamental a la identificación y evitar, por ejemplo, inscripciones extemporáneas de defunción.

La Registraduría también informó que la entrega de documentos de identidad estará habilitada únicamente hasta el viernes 29 de mayo al mediodía. Actualmente, hay 295.321 cédulas de ciudadanía pendientes por reclamar en todo el país.

Además, la entidad señaló que todos los servicios de registro civil e identificación se reanudarán normalmente el miércoles 3 de junio, en el horario habitual de atención entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.



Finalmente, la Registraduría hizo un llamado a los ciudadanos para reclamar su cédula de ciudadanía, recordando que este es el único documento válido para poder votar en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.