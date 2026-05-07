Exministro defiende cambio de discurso de Iván Cepeda sobre paz total y acuerdo nacional

El exministro de Cultura Juan David Correa aseguró que la evolución del discurso del candidato Iván Cepeda frente a los grupos armados responde al contexto actual del país y no a un cambio improvisado de postura política. En Mañanas Blu 10:30, Correa sostuvo que la propuesta de paz total debe mantenerse “con claridades y con límites”, especialmente ante la preocupación ciudadana por la seguridad en Colombia y los recientes hechos violentos registrados en regiones como el Cauca.

Correa aclaró que participa en la campaña de Cepeda “de manera ciudadana”, articulado desde “las culturas, las artes y los saberes”, pero señaló que no interviene en la redacción de comunicados o piezas políticas. Aun así, defendió la trayectoria del candidato en temas relacionados con derechos humanos y construcción de paz.

“El contexto que estamos viviendo hoy no será el mismo contexto que estemos viviendo en unos 20 días si se gana en primera vuelta, o en un mes si se gana en segunda vuelta”, afirmó Correa, quien insistió en que no pueden hacerse “anuncios irresponsables” sobre el futuro del país en medio de un escenario de inestabilidad nacional e internacional.

Constreñimiento electoral y democracia

Uno de los temas centrales de la conversación fue el constreñimiento electoral ejercido por grupos armados y estructuras ilegales en varias regiones del país. Según Correa, Iván Cepeda ha mantenido históricamente una postura firme frente a estas prácticas que afectan la democracia.

“Cuando se constriñe al elector lo que se hace es atentar contra la democracia”, aseguró el exministro, quien además señaló que en Colombia existen territorios bajo dominio de organizaciones armadas, mafias y clanes políticos que también ejercen presión sobre los votantes.



Correa recordó que investigaciones de figuras como León Valencia, Ariel Ávila y Claudia López han documentado durante años la relación entre estructuras políticas y poderes ilegales en distintas zonas del país.

Debate sobre constituyente y acuerdo nacional

En otro momento de la entrevista, Correa se refirió a la discusión sobre una eventual Asamblea Nacional Constituyente, tema impulsado por el presidente Gustavo Petro y que ha generado debate político.

El exministro explicó que, en la visión de Iván Cepeda, una constituyente no debe ser “un punto de partida”, sino eventualmente “un punto de llegada” dentro de un gran acuerdo nacional. “Esto no se trata de imponer de entrada una especie de acto mandatorio, sino de tratar de construir un camino de conversación”, expresó.

Asimismo, defendió la necesidad de revisar reformas que, según dijo, modificaron el espíritu de la Constitución de 1991, especialmente en asuntos como descentralización, justicia y salud. “No se trata de derrumbar o destruir lo que conseguimos, sino pensar que necesitamos un nuevo acuerdo”, concluyó.

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