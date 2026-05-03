Procuraduría anunció estrategia para prevenir participación en política de servidores públicos

La Procuraduría General de la Nación anunció una pedagogía transformada que advierte a todos los servidores públicos del país sobre la indebida participación en política. El procurador general, Gregorio Eljach, durante la Cumbre de Procuradores Territoriales y Delegados, que se realizará el próximo miércoles 6 de mayo en Bogotá, transmitirá el mensaje central e impartirá las líneas de trabajo a quienes actuarán desde el territorio para prevenir cualquier intento de indebida participación en política.

Esta decisión del Ministerio Público se da ante el avance de la campaña presidencial, razón por la que el procurador, por medio de este espacio, busca promover que la conducta de los servidores se ajuste a la Constitución, a la ley y a la moral pública.

Desde la Procuraduría aseguran que, con este primer encuentro, la institución dejó claro que “no se tolerarán infracciones que pongan en riesgo la legitimidad del proceso democrático”, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Cabe destacar que, a inicios de 2026, el Ministerio Público ya había anunciado la creación de un grupo élite encargado de investigar la indebida participación en política, con énfasis no solo en contratación pública, sino en cualquier conducta que vulnere la neutralidad del Estado durante el periodo electoral que se desarrolla en el país.



Algunas de las prohibiciones para los servidores públicos, con el fin de evitar la politización del Estado, son el uso del cargo, del tiempo laboral o de bienes y recursos públicos con fines proselitistas; la presión a subalternos; la difusión de propaganda electoral, y la intervención en controversias políticas. Además, se restringe el uso de información reservada para actividades partidistas y la financiación de campañas, con las excepciones constitucionales para miembros de corporaciones públicas.