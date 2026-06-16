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Quedan pocas horas para inscribir testigos electorales: CNE advierte que el plazo vence este jueves

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, confirmó un trabajo institucional articulado para blindar los comicios e instó a las campañas a registrar a sus veedores antes de este jueves 18 de junio a las 5:00 p.m.

Elecciones-Colombia-AFP.jpg
Elecciones en Colombia
Foto: AFP
Por: Paola Peñaloza
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó su compromiso con la transparencia y el normal desarrollo de la próxima jornada democrática en el país. El presidente de la corporación, el magistrado Cristian Quiroz, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al asegurar que se están implementando todas las medidas institucionales necesarias para blindar las votaciones de la segunda vuelta presidencial que se llevarán a cabo el próximo domingo 21 de junio.

Con el objetivo de garantizar la legitimidad del proceso, el jefe del tribunal electoral hizo un llamado a las dos fórmulas presidenciales y vicepresidenciales para que agilicen el registro de sus delegados en las mesas. El magistrado Quiroz advirtió que el próximo jueves 18 de junio, a las 5:00 p. m., vence el periodo para postular los testigos electorales.

"Esta es una garantía que le da a las dos campañas para poder ejercer y controlar lo que está pasando durante toda la jornada electoral", señaló el magistrado, subrayando que la presencia de estos veedores en las urnas es un elemento clave para la tranquilidad de los partidos competidores.

Por otra parte, respecto a la seguridad y la organización del proceso de votación, Quiroz destacó el esfuerzo conjunto que se viene realizando desde la organización electoral. "Desde las instituciones trabajamos de la mano para que el próximo domingo todos los colombianos crean y sepan que su voto cuenta y está en cada una de las urnas", afirmó.

Finalmente, Quiroz reiteró que la ciudadanía puede acudir con total confianza a las urnas, ya que el Estado se encuentra listo para salvaguardar la voluntad popular. "Las instituciones trabajamos con plenas garantías constitucionales y legales para poder ejercer ese día de la democracia como se debe: libre y en paz", concluyó el presidente del CNE en su declaración pública.

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