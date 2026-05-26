Radiograma ordenó acuartelamiento de Fuerzas Militares por elecciones: “Extremar seguridad”

A través de un radiograma interno firmado por el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, se ordenó el acuartelamiento en todo el país como parte de las medidas de seguridad previas a la primera vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.

El documento fue enviado a los comandos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y el Estado Mayor Conjunto. En el radiograma se establece que, desde las 6:00 de la tarde del 25 de mayo hasta las 6:00 de la tarde del 29 de mayo, las tropas deberán permanecer en “acuartelamiento de segundo grado”.

Posteriormente, desde las 6:00 de la tarde del 29 de mayo hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio, entrará en vigor el “acuartelamiento de primer grado”, considerado uno de los niveles máximos de alerta operacional dentro de las Fuerzas Militares.

Comunicado de radiograma para elecciones Suministrado

La orden también exige extremar las medidas de seguridad sobre infraestructura crítica del Estado, fortalecer la inteligencia militar y mantener vigilancia dominante en las diferentes regiones del país. Además, se instruyó adoptar medidas disuasivas frente a movimientos de personal sospechosos, verificar antecedentes y garantizar la disponibilidad y el alistamiento permanente de las tropas durante todo el proceso electoral.



El radiograma tiene como fin que las autoridades estén en alerta máxima frente a posibles alteraciones del orden público en medio de la jornada electoral, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales.

Radiograma ordena acuartelamiento de Fuerzas Militares Ejército Nacional

La decisión se conoce en un contexto de alta tensión en varias zonas del país, donde en las últimas semanas se han registrado atentados contra la Fuerza Pública, hostigamientos y amenazas atribuidas a grupos armados organizados. Las Fuerzas Militares buscan, con estas medidas, reforzar la capacidad de reacción y garantizar condiciones de seguridad para los ciudadanos durante las votaciones.

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El documento concluye con una instrucción de “estricto cumplimiento”, dejando claro que todas las unidades militares deberán mantener máxima disponibilidad operativa hasta después de culminada la jornada electoral del 31 de mayo.