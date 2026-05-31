Registrador Hernán Penagos reporta normalidad en instalación de mesas de votación en todo el país

En la antesala del inicio de la jornada electoral para la primera vuelta presidencial en Colombia, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entregó un parte de total normalidad y tranquilidad a los ciudadanos. En diálogo con Blu Radio, minutos antes de la apertura de las urnas, el funcionario aseguró que la logística se encuentra desplegada en su totalidad y que los kits electorales ya están en los puestos de votación listos para recibir a los sufragantes.

Logística y afectaciones climáticas

A pesar de las intensas lluvias que han afectado diversas regiones del territorio nacional durante el fin de semana, el registrador confirmó que no existen contratiempos mayores que impidan el inicio de la jornada a las 8:00 a. m. en todos los rincones del país. Penagos precisó que “los kit electorales llegaron a su destino sin dificultades” y que el reporte general hasta el momento es satisfactorio.

Respecto a las condiciones climáticas, el funcionario informó sobre ajustes menores en tres departamentos. “Se trasladaron tres puestos en Casanare, Sucre y Putumayo, muy pequeños. Se ubicaron cerca del lugar donde inicialmente estaban porque las condiciones no permitían instalarlos”, explicó el registrador.



Registrador Hernán Penagos X: @Registraduria

Asimismo, enfatizó que no se han autorizado traslados de mesas por alteraciones de orden público ni por constreñimiento electoral, según lo discutido en las comisiones de garantías.

Reglas en el cubículo y pedagogía electoral

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El Registrador aprovechó el espacio para realizar pedagogía con los electores, aclarando qué está permitido y qué no al momento de ejercer el voto. Sobre el uso de tecnología, fue enfático: “Dentro del cubículo de votación es posible que una persona lleve su celular. Lo que no puede es tomarle fotografía al voto, a la forma como marcó dentro del cubículo”

Penagos advirtió que esta acción es sancionable y puede acarrear multas o dificultades con la policía, ya que fotografiar el voto se asocia con prácticas de corrupción y compra de votos.

Elecciones en Colombia. Foto: EFE.

En cuanto a la identificación, recordó que solo se puede votar con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital (en soporte físico o mediante la aplicación oficial). “No es posible ejercer el derecho al voto con fotocopias o con fotografías, imágenes de la cédula de ciudadanía en el celular”, sentenció.

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Cierre de urnas y resultados

Una de las advertencias más importantes del Registrador fue la puntualidad del cierre de la jornada. Contrario a lo que ocurre en otros países de la región, la ley colombiana no permite extensiones del horario de votación bajo ninguna circunstancia. “No hay posibilidad, ni siquiera por hechos de la naturaleza, que se extienda el horario de las 4 de la tarde. A veces en ocasiones llueve torrencialmente durante todo el día en algún lugar de Colombia y ni siquiera eso permite ampliar el horario”.

Penagos invitó a los ciudadanos a acudir temprano a las urnas, recordando que a las 4:00 p. m. solo podrán terminar el proceso quienes ya hayan entregado su documento al jurado.

En cuanto a la entrega de resultados, el sistema electoral prevé agilidad. “Calculamos que pasadas 2 horas y media tendremos datos muy concluyentes de cómo han votado los colombianos, quiénes obtienen las principales votaciones y si hay segunda vuelta o no”, afirmó, señalando que alrededor de las 6:30 p. m. el país ya conocería la tendencia definitiva.

Garantías de transparencia

Frente a las dudas sembradas por diversos sectores sobre la transparencia del escrutinio, el Registrador defendió la solidez del sistema y el trabajo de los 860.000 jurados capacitados. “La Registraduría ha trabajado con mucha determinación y puede garantizar absoluta integridad y transparencia del proceso electoral”, manifestó.

Como prueba de esta transparencia, Penagos destacó la publicación de 360.000 actas electorales (formularios E-14) desde el mismo día de la votación, así como el acompañamiento de auditorías internacionales y órganos de control en todos los componentes tecnológicos del proceso

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Este proceso no es de la semana pasada, llevamos meses con presencia de auditoría, de autoridades, cada uno de los órganos de control han acompañado el proceso electoral”, concluyó el funcionario antes de dirigirse a la Plaza de Bolívar para el acto oficial de instalación.