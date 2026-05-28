Registrador desmiente al presidente Petro sobre los bolígrafos en elecciones: "La tinta no se borra"

El registrador Hernán Penagos respondió a las dudas que han surgido en los últimos días sobre el uso de los bolígrafos entregados por la Registraduría para las elecciones presidenciales y aseguró que la tinta utilizada en los lapiceros oficiales “no se borra”.

Durante la entrevista en Recap Blu, el funcionario desmintió versiones que han circulado en redes sociales y que incluso fueron mencionadas por el presidente Gustavo Petro, quien sugirió a los ciudadanos llevar su propio esfero o bolígrafo al momento de votar.

Penagos calificó este tema como “el mito más repetido” en los procesos electorales del país y explicó que los bolígrafos suministrados por la Registraduría fueron sometidos a pruebas técnicas con presencia de campañas políticas y de la Misión de Observación Electoral.

“La tinta no se borra, pues tampoco hacen magia”, afirmó el registrador, al tiempo que señaló que las verificaciones ya se habían realizado previamente durante las elecciones legislativas y ahora nuevamente para la jornada presidencial.



Foto puestos de Votación. Urnas elecciones Santander

Aunque insistió en que los elementos entregados por la organización electoral son completamente seguros, Penagos aclaró que cualquier ciudadano puede acudir a las urnas con su propio esfero si así lo desea.

“Puede llevar su lapicero, esfero, témperas, esmalte, crayolas, lo que quiera”, dijo en tono irónico. Sin embargo, advirtió que si la Registraduría no entregara bolígrafos en los puestos de votación, también surgirían cuestionamientos sobre supuestas trabas para impedir que las personas ejerzan su derecho al voto.

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Durante la entrevista, el registrador también defendió la transparencia del proceso electoral frente a las denuncias y sospechas de fraude. Según explicó, el sistema colombiano mantiene un modelo “eminentemente manual”, en el que tanto el voto como las actas electorales son físicas, lo que permite comparar fácilmente los resultados divulgados por la Registraduría con las copias que tienen los testigos electorales. Además, destacó que el código fuente del software electoral fue congelado y auditado con acompañamiento internacional y participación de los partidos políticos.

Penagos aseguró que el verdadero riesgo para las elecciones no está en los sistemas tecnológicos, sino en delitos como la compra de votos, la financiación ilegal de campañas y el uso indebido de recursos públicos. También hizo un llamado a los candidatos para que respeten los resultados y utilicen las herramientas jurídicas existentes en caso de inconformidades.

Finalmente, reiteró que todas las mesas de votación están previstas para instalarse con normalidad este domingo y estimó que los primeros resultados concluyentes podrían conocerse dos horas y media después del cierre de las urnas.