“Solo la Registraduría informa”: cónsul de Miami sobre supuestos resultados previos de elecciones

El cónsul de Colombia en Miami, Óscar Fernando Marmolejo, habló en Recap Blu y brindó un parte de tranquilidad y claridad sobre el desarrollo de las jornadas de votación anticipada en lo que se considera el puesto de votación más grande de Colombia en el exterior.

Ante las preocupaciones expresadas por ciudadanos sobre largas filas e irregularidades, el diplomático aseguró que se ha desplegado toda la infraestructura necesaria para atender a los más de 125,000 inscritos en esta circunscripción.

Respuesta a las aglomeraciones

Según Marmolejo, la alta afluencia registrada el pasado lunes se debió a la coincidencia con un día festivo en los Estados Unidos, lo que motivó a muchos colombianos a acudir a las urnas masivamente.



El cónsul enfatizó que, por directriz de la Registraduría, el horario de votación es estrictamente de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, razón por la cual no se pudieron atender solicitudes fuera de ese horario.

“Nosotros en el consulado hemos dispuesto toda la logística para que los connacionales voten en condiciones buenas de votación”, afirmó el cónsul, subrayando que se cuenta con un monitoreo internacional diario para verificar la transparencia del proceso.

Combate a la desinformación

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Frente a la circulación en redes sociales de supuestas actas o resultados parciales, el cónsul fue enfático en desmentir tales publicaciones.

“Que hayan actas circulando, esa información es falsa, porque los únicos autorizados para difundir esta información es la Registraduría Nacional”, aclaró, explicando que ningún funcionario consular puede divulgar números de votantes durante el periodo de votaciones anticipadas.

Finalmente, Marmolejo desestimó las críticas sobre un supuesto sesgo en los testigos electorales, afirmando que existe una diversidad de tendencias políticas representadas en el proceso.

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“Les garantizamos toda la transparencia y la tranquilidad de que la infraestructura que vamos a desplegar va a garantizar que todas y todos podamos votar”, concluyó el diplomático.

Escuche la entrevista: