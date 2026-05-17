¿Cómo emprender en Estados Unidos desde Colombia? Así puede ganar dólares sin salir del país

Cada vez más colombianos están buscando alternativas para emprender y generar ingresos en dólares sin necesidad de viajar. Gracias a las herramientas digitales y a los nuevos modelos de negocio, hoy es posible crear empresa en Estados Unidos desde Colombia y administrar gran parte de la operación de manera virtual.

De acuerdo con el Migration Policy Institute, el crecimiento de comunidades latinoamericanas y el aumento de trabajadores independientes impulsaron nuevas formas de emprendimiento internacional, especialmente a través de plataformas digitales y comercio remoto.

Expertos aseguran que este modelo se convirtió en una opción atractiva para quienes desean acceder al mercado estadounidense sin asumir los altos costos de migrar o abrir oficinas físicas.



Emprender en Estados Unidos desde Colombia gana fuerza

Según explicó Angélica Scott, actualmente existen herramientas que permiten registrar empresas, abrir cuentas y gestionar pagos internacionales desde cualquier lugar del mundo.

La especialista señaló que muchos emprendedores están apostando por negocios digitales relacionados con comercio electrónico, asesorías, tecnología y creación de contenido, sectores que permiten operar de forma remota.



Además, destacó que abrir empresa en Estados Unidos también facilita el acceso a clientes internacionales y mejora la posibilidad de recibir pagos en dólares.

Modelo BEST ayuda a organizar negocios digitales

Dentro de las metodologías que están tomando fuerza aparece Estartop, que impulsa el modelo BEST, sigla de Bases, Estructura, Sistemas y Tráfico.

Publicidad

Este esquema busca ayudar a los emprendedores a organizar correctamente sus negocios digitales antes de expandirse a mercados internacionales.

De acuerdo con Andrés Lesmes, uno de los errores más frecuentes de quienes empiezan a vender en línea es intentar crecer sin tener procesos organizados ni estrategias claras de captación de clientes.

Por eso, el modelo BEST plantea fortalecer primero la estructura del negocio, automatizar procesos y luego enfocarse en atraer tráfico y ventas.



Negocios digitales permiten trabajar sin salir de casa

El auge de las plataformas digitales permitió que miles de personas comiencen a ofrecer productos y servicios a clientes en otros países desde Colombia.

Publicidad

Herramientas de pago, redes sociales y plataformas de comercio electrónico se convirtieron en aliados clave para quienes buscan generar ingresos internacionales sin necesidad de desplazarse.

Aunque expertos recomiendan revisar cuidadosamente aspectos tributarios y legales antes de abrir una empresa en Estados Unidos, cada vez más colombianos están apostando por este tipo de modelos para internacionalizar sus negocios y trabajar de manera remota.