Comenzó la votación presidencial en el exterior: más de 1,4 millones de colombianos habilitados

La carrera electoral presidencial ya comenzó para los colombianos que viven fuera del país. Desde Auckland, Nueva Zelanda, donde se habilitaron las primeras mesas de votación debido a la diferencia horaria, arrancó oficialmente la jornada para los ciudadanos residentes en el exterior, quienes podrán acudir a las urnas hasta el próximo 31 de mayo.

El acto de apertura fue liderado por la Cancillería y la Registraduría Nacional en coordinación con entidades del Gobierno, organismos de control y representantes de misiones internacionales de observación electoral. Desde Bogotá, las autoridades dieron inicio formal al proceso que se desarrollará de manera gradual en distintos países.

Según cifras entregadas por la Cancillería, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para participar en estas elecciones presidenciales desde el exterior. Para ello fueron instalados 253 puestos de votación y 2.181 mesas en 67 países.

La canciller Rosa Villavicencio destacó el incremento en la participación de connacionales fuera del territorio nacional y señaló que el crecimiento del censo electoral evidencia el interés de la comunidad migrante por mantenerse vinculada con las decisiones políticas del país.



De acuerdo con la funcionaria, el número de ciudadanos inscritos para votar en el exterior aumentó un 45.4 % en comparación con las elecciones presidenciales de 2022, una cifra que calificó como histórica.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a las colombianas y colombianos residentes en el exterior que se han registrado para participar en estas jornadas electorales. Este es un hecho histórico que seguramente irá en aumento y que refleja la voluntad de nuestros connacionales en el exterior que quieren participar, que quieren incidir y que se expresan en las urnas ", manifestó la ministra.

La jornada comenzó en Oceanía con la apertura de mesas en Nueva Zelanda, donde están habilitados más de 2.300 colombianos. Posteriormente, avanzará en países como Australia, donde más de 32.000 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.

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Por su parte, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, aseguró que existen garantías para el desarrollo de las elecciones tanto en Colombia como en el exterior y destacó la presencia de observadores internacionales para acompañar la jornada.

La MOE anunció además que mantendrá presencia en regiones consideradas de mayor complejidad en materia de orden público, entre ellas el Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y Córdoba.

Entretanto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, informó que por primera vez el país contará con 1.206 observadores internacionales desplegados en todo el territorio nacional.

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El funcionario también señaló que el cubrimiento de mesas en el exterior con testigos electorales alcanza el 88,2 %, mientras que la Registraduría implementó nuevos puntos de digitalización de formularios E-14 en ciudades como Miami, Madrid, Nueva York y Caracas para agilizar la transmisión de resultados.

Las autoridades reiteraron el llamado a los colombianos habilitados para participar en las urnas y recordaron que el proceso electoral en el exterior se desarrollará de forma escalonada según los horarios de cada país.