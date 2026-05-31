Registrador Penagos en apertura de urnas: "Se resuelven pacíficamente las diferencias políticas"

A las 8:00 de la mañana de este domingo 31 de mayo, el registrador nacional, Hernán Penagos, dio apertura oficial a la jornada de elecciones presidenciales en Colombia e hizo un llamado a los ciudadanos para que participen masivamente en las urnas y ejerzan su derecho al voto con tranquilidad y libertad.

Durante su intervención en el acto de instalación de la jornada electoral, Penagos destacó que todo está dispuesto para garantizar el desarrollo de los comicios en el país y recordó que más de 41 millones de colombianos están habilitados para elegir al próximo presidente de la República.

"Todo dispuesto para que 41 millones 420.000 personas salgan a votar con entusiasmo", afirmó el registrador ante representantes de las diferentes ramas del poder público, organismos de control y autoridades nacionales presentes en el evento.

El jefe de la organización electoral aprovechó su mensaje para invitar a los ciudadanos a participar activamente en la jornada y destacó la importancia de las elecciones como una expresión de los principios democráticos del país.



"Vayan, salgan a revalidar su actitud republicana. Muéstrenle al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias políticas", expresó Penagos al dirigirse a los colombianos en el inicio de la jornada.

Asimismo, insistió en que el voto no solo representa la posibilidad de elegir a quien ocupará la Presidencia de la República durante los próximos años, sino que constituye una manifestación de las libertades democráticas que tienen los ciudadanos.

"Esta oportunidad que nos otorga la democracia no es una manera exclusivamente de elegir a una persona que será nuestro futuro presidente o presidenta de la República, sino una manera de expresar la libertad", señaló.

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El registrador también pidió a los electores acudir temprano a los puestos de votación para evitar congestiones durante las últimas horas del día y facilitar el normal desarrollo del proceso electoral en todo el territorio nacional.

Las autoridades electorales informaron que las mesas de votación estarán abiertas hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que comenzará el proceso de cierre de urnas y el posterior preconteo de votos. Para esta jornada fueron habilitadas más de 122.000 mesas de votación en Colombia y en el exterior.

Finalmente, Penagos reiteró las garantías ofrecidas por el Estado para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos en un ambiente de respeto y transparencia.

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"Invito a la ciudadanía a que salga a votar con entusiasmo, que lo haga temprano", manifestó antes de declarar oficialmente abiertas las elecciones presidenciales en todo el país.