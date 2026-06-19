Santos dice que no apoya ningún candidato, pero reitera prioridades del próximo Gobierno

“Yo sí estoy interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”, fueron las palabras que, según reporta Noticias Caracol, dijo en las últimas horas el expresidente Juan Manuel Santos en Washington, durante un evento con el centro de pensamiento Diálogo Interamericano.

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que no apoya ninguna candidatura en esta segunda vuelta presidencial del domingo en Colombia.

“Me he mantenido al margen de la política electoral como dije que lo haría. No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar”, escribió a través de sus redes.

En su publicación, el exmandatario insistió en que el respeto por las instituciones, por la Constitución del 91 y la implementación del Acuerdo de Paz deben ser las prioridades para quien llegue a la Casa de Nariño, sin importar la orientación política.



“La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas. Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”, agregó.

El pronunciamiento llega luego de que se conociera parte de su intervención durante un evento en el centro de pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, donde varias fuentes señalaron que Santos dijo estar “interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”, lo que fue tomado como un posible guiño a la campaña de Iván Cepeda.