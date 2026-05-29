Sondra McCollins: la apuesta por el primer partido digital y la ruptura con la política tradicional

En el complejo panorama electoral colombiano, ha emergido una figura que busca romper con los moldes establecidos: Sondra Macollins, abogada penalista con 30 años de experiencia profesional en Colombia y Estados Unidos, Macollins se presenta como una candidata independiente que rechaza las estructuras de "abolengo político" que han dominado el país. Su nombre, que según explica quedó mal escrito en su registro civil por un error de su madre, se ha convertido en su bandera de campaña para enviar un mensaje de renovación.

El primer partido digital de Colombia

La propuesta central de Macollins es la creación de una colectividad basada en la tecnología, inspirada en modelos europeos de democracia digital. Según la candidata, la política actual es obsoleta y no habla el idioma de las nuevas generaciones.

"Estoy promoviendo el primer partido digital en Colombia porque creo que ese es el presente en el mundo de la política y aquí nos quedamos con las fórmulas tradicionales de hacer política a la antigua", afirmó de manera contundente.



Para Macollins, la solución a problemas estructurales como la corrupción reside en herramientas tecnológicas avanzadas. "Metámosle blockchain a esto, dejemos de tratar al país de manera obsoleta... metamos las IA del siglo XXI que funcionan en tiempo real con blockchain, que no son sobornables", explicó durante la entrevista.

Este enfoque busca que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, tengan una participación directa y transparente en la gestión pública.

Crítica frontal a las "maquinarias" y encuestas

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Macollins no escatimó críticas hacia sus contendientes, a quienes califica en su mayoría como parte de la "política tradicional" o "maquinarias". Al ser consultada por sus bajos resultados en las encuestas, que la sitúan cerca del 0.2%, la candidata cuestionó la metodología de estas mediciones.

"Mi campaña ha sido 90% digital. Nosotros sí hemos hecho unos sondeos. Hay mucha gente que tiene una intención de voto ahí que nosotros estamos buscando, que es el voto en blanco, el indeciso, el inconforme", señaló, restando importancia a los datos de las encuestadoras tradicionales.

Incluso frente a una eventual segunda vuelta en la que ella no participe, su postura es de rechazo a las opciones actuales. "Me voy a dedicar al voto en blanco porque no creo que ninguno de los candidatos representen absolutamente nada de lo que yo quiero", aseguró, enfatizando su deseo de acabar con las estructuras políticas vigentes.

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Liderazgo femenino e independencia

La candidata también destacó que este es el momento para que las mujeres tomen las riendas del poder de manera autónoma. Aunque reconoce el camino abierto por otras líderes,

Macollins se diferencia de figuras como Paloma Valencia o Claudia López por su carácter independiente.

"Es una oportunidad para demostrar que hay nuevos liderazgos, que las mujeres sí podemos y que no necesitamos a un hombre al lado", manifestó, añadiendo que "lo único que nos falta poner en orden en este país es la Casa de Nariño".

Con la mirada puesta no solo en los comicios inmediatos sino en una proyección a cuatro años, Macollins planea consolidar su partido digital para dar visibilidad a jóvenes y líderes regionales que no tienen acceso a los avales de los partidos tradicionales.

Escuche aquí la entrevista: